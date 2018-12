El Govern permet al BBVA i a Caixabank reobrir un hotel de luxe al Saler, en ple Parc Natural de l’Albufera

El tan pregonat Govern ecologista per part del president Pedro Sánchez ha seguit els passos del seu antecessor, Mariano Rajoy, i permetrà que el BBVA i Caixabank puguen reobrir un hotel de luxe al Saler, en ple Parc Natural de l’Albufera (València) tancat des de l’any 2011.

Fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica han confirmat la renovació per un termini de 60 anys de la concessió a les entitats bancàries, propietàries de l’immoble en un procés administratiu que va arrancar amb els populars en el Govern i que acaba ara amb els socialistes en el poder.

Sobre aquest tema, les mateixes fonts han argumentat que "l’Hotel Sidi Saler es va construir el 1970 sobre terrenys privats. El 1986, el paratge on se situa l’hotel va ser declarat Parc Natural i, el 2007, es va aprovar la partió que va incorporar els terrenys a domini públic maritimoterrestre".

La incorporació de terrenys privats al domini públic maritimoterrestre "implica l’eliminació del dret de propietat sobre aquests".

En aquestes situacions, "la Llei de costes del 1988 preveu l’obligació de l’Administració General de l’Estat de convertir els drets de propietat en drets d’aprofitament".

Aquesta conversió se substancia mitjançant les concessions transitòries. Concessions que, segons han destacat des de Transició Ecològica, segueixen un procediment reglat i l’atorgament de les quals constitueix "una obligació per a l’Administració, sempre que es complisquen els requisits establits legalment".

En el cas de l’edifici i la resta de les instal·lacions de l’Hotel Sidi Saler, "s’ha tramitat l’expedient administratiu tendent a comprovar si hi concorren les circumstàncies exigides per la normativa de costes i s’ha comprovat que es complien les condicions, per la qual cosa s’han sotmés a l’acceptació de l’interessat la concessió i, després de l’acceptació, se n’ha formalitzat l’atorgament".

Des de Transició Ecològica han insistit que "l’atorgament de la concessió transitòria no és una qüestió discrecional, sinó una obligació del Ministeri per a la Transició Ecològica quan es compleixen els requisits que estableix la normativa de costes i sense perjudici de les restants autoritzacions i/o llicències que l’interessat haguera d’obtindre d’altres administracions en l’àmbit de les seues pròpies competències, i sense perjudici que se’n puga procedir al rescat d’acord amb la normativa de costes".

La notícia no ha caigut gens bé a l’Ajuntament de València, governat per un pacte entre Compromís, amb l’alcalde Joan Ribó al capdavant, el PSPV i València en Comú, partit instrumental controlat per Podem.

I és que, l’equip de Govern municipal d’esquerres havia apostat per la demolició per a regenerar el cordó dunar de la platja del Saler. De fet, durant la tramitació de la renovació de la concessió l’Ajuntament va emetre sengles informes no vinculants contraris de l’àrea de Medi Ambient i d’Urbanisme.

En concret, el d’Urbanisme adverteix que l’edifici està "fora d’ordenació substantiva", cosa que en la pràctica implica que no s’hi poden fer obres de consolidació, augment de volum, modernització o increment del valor d’expropiació, sinó que només es podran escometre petites reparacions que exigiren la higiene, l’ornament i la conservació de l’immoble.

Des de la regidoria de la Devesa-Albufera han afegit que es va sol·licitar accés el 19 de setembre de 2017 a l’expedient de concessió que estava tramitant el Ministeri i no es va respondre mai a aquesta sol·licitud: "Tornarem a sol·licitar tot l’expedient, ja que no entenem aquesta falta de consideració envers la nostra administració per part de l’Administració General de l’Estat".

En tot cas, han assegurat que l’Ajuntament de València, com no pot ser d’una altra manera, "s’atindrà a les lleis vigents i estudiarà qualsevol petició per part dels titulars de la concessió".