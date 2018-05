El Govern de Camps va adjudicar el projecte del circuit de F1 abans que es constituïra l’UTE que guanyà el concurs

Els contractes públics per a elaborar el projecte del circuit urbà per a la Fórmula 1 a València van ser un paperot. L’informe que el dia 9 de maig passat va lliurar la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) al Jutjat d’Instrucció número 2 de València revela tota mena d’arbitrarietats i fa palés que l’adjudicació es va pactar amb les dues enginyeries abans que isquera el concurs. De fet, es va adjudicar abans que Typsa i Ayesa es constituïren com a unió temporal d’empreses (UTE) per poder presentar-s’hi.

L’UTE Typsa-Ayesa va aconseguir els contractes de l’estudi dels vials d’accés a la ciutat des del port de València, la connexió amb les grans avingudes i la direcció d’obres dels grans enllaços del circuit, els tres junts per quasi cinc milions d’euros de valor. “L’UTE va ser adjudicatària de dos contractes –el 12 de març de 2007 i el 25 de juny de 2007– abans de l’elevació a escriptura pública de la constitució de la unió temporal d’empreses el 5 de juliol de 2007”, relata la policia.

Així, afig l’informe de la UDEF, “tal com es va acordar en la reunió celebrada en la Conselleria d’Infraestructures el 8 de febrer de 2007, es va constituir l’agrupació empresarial entre Typsa i Ayesa i l’ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat va preparar el concurs”. Un falsejament negre sobre blanc en tota regla.

La Guàrdia Civil ja es va personar al maig del 2017 en la Conselleria d’Infraestructures i va confiscar expedients vinculats a aquests treballs, concretament el projecte que va determinar les actuacions necessàries per a la construcció del traçat –adjudicat per 2,5 milions a l’UTE de les enginyeries Typsa i Ayesa– i la informació sobre un viatge a Dubai i Bahrain de l’exconseller popular Mario Flores i el seu número dos en el departament Victoriano Sánchez Barcaiztegui. Aquests dos alts càrrecs del Govern de Camps están imputats junt a l'expresident de la Generalitat en la causa oberta en el Jutjat d’Instrucció número 17 de València.

El contracte més elevat que va aconseguir l’UTE entre Typsa i Ayesa va tenir un modificat d’1,5 milions d’euros que va provocar que l’import que es van emportar aquestes enginyeries superara els sis milions d’euros en els 15 de mesos de vida que va tenir. Seria normal que els dos jutjats que investiguen aquesta part del cas de la Fórmula 1 unificaren la causa.