Compromís i el Govern acorden que la reforma del finançament autonòmic s'incloga en el pacte per a la reconstrucció

Compromís ha arrancat al PSOE en el Congrés que la reforma del finançament autonòmic s'incloga en el pacte per a la reconstrucció d'Espanya després de la crisi de la COVID-19. Aquest pacte significa que el Govern dóna suport a aquesta mesura i que el nou model de repartiment de fons per a les autonomies serà una prioritat, la qual cosa apuntala l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez, quie es va comprometre a presentar un "esquelet" de nou finançament al novembre.



El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, portava dies negociant amb el PSOE incloure aquesta proposta en un acord que pot ser de legislatura. L'esmena es realitzarà a través d'una transaccional que s'està ultimant i que Joan Bladoví anunciarà aquest divendres sobre les 12.30 hores en una roda de premsa. La proposta s'inclourà en la part econòmica de l'acord, segons expliquen fonts de la coalició.



El canvi del model de finançament autonòmic és estratègic per a la Comunitat Valenciana i així ho han vingut defensant les Corts Valencianes i la societat civil, que ho ha arribat a mostrar en una manifestació multitudinària. Els valencians són els pitjors finançats des del 2009 i són els més perjudicats per un model que porta caducat des del 2014. Aquest acord entre Compromís i el Govern podria agilitzar el debat.



Però això només és el principi, perquè després caldrà negociar la lletra xicoteta i les variables del finançament. No totes les autonomies tenen la mateixa visió de com ha de ser el repartiment.