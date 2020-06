El Govern premia la Generalitat i penalitza Madrid pel seu dúmping fiscal en el fons per a compensar la caiguda d’ingressos per la COVID-19

L’esforç i la redistribució de la riquesa via impostos ha sigut premiada pel Govern d’Espanya després de les constants reclamacions de presidents autonòmics com el valencià Ximo Puig, que en el seu Govern amb Compromís i Podem ha impulsat una reforma tributària per a pujar als rics els impostos transferits. Del tram de 4.200 milions d’euros per a afrontar la caiguda d’ingressos tributaris per la COVID-19 del global de 16.000 que distribuirà l’executiu a fons perdut, una de les autonomies més beneficiades ha sigut la valenciana, que rebrà un 2,3% més que el seu pes en l’economia espanyola, segons dades del Ministeri d’Hisenda a què ha tingut accés eldiario.es.

De la seua banda, Madrid, que rebrà més fons d’altres trams dels 16.000 milions per l’impacte sanitari o la caiguda del transport metropolità, és la més penalitzada per les seues pràctiques de dúmping fiscal, sobretot en impostos que beneficien les grans fortunes, com ara Patrimoni o Successions i Donacions. Dels 4.200 milions per l’enfonsament tributari, l’autonomia que dirigeix Díaz Ayuso rebrà el 16%, per bé que pel seu pes en l’economia espanyola hauria d’haver-ne ingressat un 20,9%.

Aquest bloc de 4.200 milions atén la disminució d’ingressos pels impostos cedits no subjectes a liquidació (l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost especial sobre determinats mitjans de transport i els tributs sobre el joc). Per aquest concepte, la Generalitat Valenciana preveu disposar d’uns 518 milions, uns cent milions més si es fixara la representació en l’economia, mentre que Madrid ingressarà per aquest concepte al voltant de 672 milions, 200 milions menys que si tinguera una fiscalitat més progressiva.

La Comunitat Valenciana, després de la seua reforma fiscal de la legislatura passada, ha aconseguit un esforç fiscal de l’1,22% del PIB, mentre que a la Comunitat de Madrid aquesta solidaritat fiscal és del 0,76% del PIB, segons la mitjana elaborada per la Conselleria d’Hisenda per a les taxes del joc, Transmissions Patrimonials, mitjans de transport i Actes Jurídics Documentats, aquest últim impost en l’actualitat sufragat pels bancs.

Des del 2017, el dúmping fiscal de Madrid ha provocat que grans patrimonis que viuen a la Comunitat Valenciana hagen canviat la seua residència de manera fictícia per estalviar-se els impostos de Patrimoni o Successions. Gràcies a la col·laboració especial entre l’Agència Tributària i l’Agència Tributària Valenciana s’ha pogut caçar 22 grans fortunes valencianes evadint impostos en canviar fictíciament de domicili a Madrid. Només en l’exercici del 2017 es van recuperar quasi 15 milions d’euros i hi ha desenes d’actes obertes.