El Govern valencià manté el llegat de Montón i revertirà un segon hospital privatitzat abans d’eleccions

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar en el debat de política general de la Comunitat Valenciana d’aquesta setmana que abans de les eleccions autonòmiques –previsiblement al juny del 2019– es revertirà per a la sanitat pública l’hospital de Dénia, com ja va fer el mes d’abril passat amb l’hospital de la Ribera, en una estratègia anunciada en el programa electoral que va liderar l’exconsellera i exministra de Sanitat, Carmen Montón.

En el cas de l’hospital de Dénia, gestionat per la concessionària Marina Salud (65% DKV i 35% Ribera Salud), sí que es tractarà d’un rescat, perquè a l’hospital de la Ribera expirava la concessió i es tractava d’una finalització del contracte. Així, la Generalitat haurà de posar damunt la taula una bona oferta perquè la concessionària retorne la gestió a l’Administració, ja que l’acord entre l’Administració i l’empresa no caduca fins al 2023.

La intenció del president de la Generalitat, apunten fonts coneixedores de l’operació, és obtenir el cent per cent de Marina Salud per a aconseguir una gestió pública al cent per cent. Un canvi d’estratègia, perquè, en un primer moment, es va parlar d’adquirir la part de DKV per a tindre la majoria i compartir l’accionariat amb Ribera Salud fins al 2023 en una mena d’empresa mixta.

Fonts de DKV consignen a eldiario.es que s’han mantingut reunions amb la Generalitat amb vista a una reversió anticipada del contracte, però que no hi ha hagut una oferta formal. “Estem disposats a seguir fins al final de la concessió, però, si ens ve una oferta raonable, podríem parlar-ne”, expliquen en la multinacional.

L’equip del president està treballant a marxes forçades per a presentar una bona oferta que ningú no ha volgut quantificar. Algunes fonts coneixedores de l’operació expliquen que la proposta de la Generalitat buscarà reduir costos al·legant que no hi ha lucre cessant, per tal com la concessionària està en pèrdues des del primer any de contracte, mentre que les empreses voldran rendibilitzar la inversió feta en l’àrea sanitària. La negociació s’augura complicada.

El fet que el president de la Generalitat haja escollit Marina Salud no és un capritx, ja que hi ha tres concessions sanitàries més que expiren en els pròxims anys. Puig ha proposat la recuperació de l’hospital de Dénia perquè la gestió del qual més han criticat i denunciat els usuaris.