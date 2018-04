El Govern de Rajoy torna a deixar València sense els 38 milions en ajudes per al transport metropolità

El greuge s'ha consumat un any més. Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) segueixen sense contemplar la subvenció per al transport metropolità de València que sí que reben Madrid, Barcelona o Canàries.

Tant la consellera d'Obres Públiques, María José Salvador, com el president del Consell, Ximo Puig, venien reclamant des que van aconseguir accedir al govern de la Generalitat al juny del 2015 una ajuda per a sufragar part del bitllet dels diferents mitjans de transport públic de la capital valenciana i de la seua àrea metropolitana (metro, tramvia, autibusos de l'EMT i Metrobús), la tercera més poblada d'Espanya amb 1,5 milions d'habitants.

Una subvenció que, tenint en compte el nombre d'habitants i d'usuaris de cada sistema de transport, rondaria els 38 milions d'euros, quantia insignificant dins del global dels PGE.

Fins ara, un dels principals arguments esgrimits pel Govern de Rajoy per a denegar aquesta quantitat era que nohi havia un organisme encarregat de coordinar les actuacions en matèria de transport.



No obstant això, el passat 26 de setembre va quedar constituïda l'Autoritat de Transport Metropolità de València, desmantellada en plena onada de retallades pel PP a la fi del 2012 sota el nom d'Agència Valenciana de Mobilitat, una iniciativa que tampoc a servit per a aconseguir les ajudes.



Sobre aquest tema, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha qualificat de "intolerable" que els PGE per al 2018 no incloguen la subvenció a l'Autoritat Metropolitana de Transport de València, i ha demanat a PP i Ciutadans que "rectifiquen immediatament" perquè, si no, "seran corresponsables de la ignomínia que pateix València".