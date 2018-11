Dos alts càrrecs del Govern de Sánchez hauran de declarar pel finançament dels socialistes valencians

Dos alts càrrecs del Govern de Pedro Sánchez, el director general de l'Entitat Pública Empresarial del Sòl (Sepes), Alejandro Soler, i el director general de l'Agenda 2030, Federico Buyolo, hauran de declarar davant la titular del Jutjat d'Instrucció número 1 d'Elx arran d'una querella del PP en la qual són acusats de prevaricació i malversació per la venda de sòl municipal en la capital il·licitana en 2009 a una filial de Hospimar, una empresa investigada pel suposat finançament il·legal del PSPV-PSOE, que hauria pagat factures a l'agència Crespo Gomar que en realitat corresponien a despeses de campanyes dels socialistes.

La querella del PP s'adreça contra set membres del consell d'administració de l'empresa pública Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, SA (Pimesa), per la venda d'una parcel·la a Hospielche, filial de Hospimar (societat que controla Imed Hospitals) suposadament per "un preu molt inferior al de mercat" per a la construcció d'un hospital del grup Imed.

Segons la querella del PP, l'Ajuntament d'Elx, del qual era alcalde Alejandro Soler, va aportar al capital de Pimesa el solar destinat a construir l'hospital perquè poguera vendre-ho i "eludir les normes de dret administratiu sobre la venda de béns patrimonials de l'administració" sense haver de "convocar un procediment obert de concurrència i informar a la conselleria competent en matèria de patrimoni".

Pimesa va vendre per poc més de tres milions d'euros una parcel·la sobre la qual, segons el PP, "existeixen indicis suficients per a investigar si el preu al que Pimesa va alienar la parcel·la a favor de Hospimar es correspon amb el preu de mercat o és més baix".

La jutge ha considerat que els fets poden ser constitutius de delictes de prevaricació i malversació de cabals públics i ha admès a tràmit la querella. Com a diligències, ha dipsosat que declaren com imputats Alejandro Soler (director general de Sepes i exalcalde d'Elx); Federico Buyolo (director general de l'Agenda 2030 del Govern i exdirector general de Cooperació de la Generalitat Valenciana); Alejandro Pérez García, Àngels Candela Plaza, Emilo A. Martínez Marco, Santiago L. Ule i Jorge Llopis Martínez.