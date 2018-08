El Govern iniciarà els tràmits d’expulsió de 15 dels 629 migrants que van arribar en l’‘Aquarius’ a València

Ja ha acabat el permís de 45 dies atorgat pel Govern als 629 rescatats per l’ Aquarius. Durant aquest termini, els migrants han tingut temps per a fer els primers tràmits amb l’objectiu de quedar-se de manera legal a la Unió Europea. La majoria, 608, han decidit sol·licitar asil, mentre la resta han descartat aquesta opció per la qual cosa, segons ha confirmat Interior, se’ls aplicarà la Llei d’estrangeria en funció de les seues circumstàncies particulars.

Del total de 21 persones que no han sol·licitat protecció internacional a Espanya, Interior iniciarà els tràmits d’expulsió en el cas de 15 migrants, una xifra que inclou majors d’edat i els menors a càrrec seu, segons les dades facilitades pel Ministeri de l’Interior a eldiario.es. L’obertura del seu expedient d’expulsió no suposa que hagen de ser expulsats de manera immediata, sinó que, acabat el seu permís d’estada legal, passen a trobar-se en situació irregular, motiu pel qual, si són localitzats per la Policia Nacional, podran ser tancats en un Centre d’Internament per a Estrangers (CIE) i, posteriorment, deportats, sempre que els acords amb els seus països d’origen ho permeten.

Les altres sis persones que no han sol·licitat asil després de desembarcar a València són sis menors no acompanyats, per la qual cosa els tràmits activats en aquests casos són diferents i el seu acolliment depén de les comunitats autònomes on estiguen.

En un primer moment, els rescatats per l’ Aquarius van ser allotjats en diferents instal·lacions properes a València, però durant aquest mes i mig han sigut resituats. Encara que, segons la ministra de Presidència, Carmen Calvo, quasi la meitat dels migrants rescatats per l’ Aquarius havien manifestat la seua preferència per traslladar-se a França, finalment només 78 d’ells van ser traslladats al país veí en un vol xàrter noliejat per l’Organització Internacional de les Migracions.

Dels 552 restants, 408 estan protegits pel sistema estatal d’acolliment i han sigut resituats en instal·lacions de tot Espanya, on han de gaudir d’un règim de lliure moviment. Per això, apunten des d’Interior, el Govern ha perdut el rastre d’alguns dels sol·licitants d’asil rescatats per l’ Aquarius perquè “han decidit eixir” del mecanisme d’acolliment públic i continuar el seu propi camí. El Govern no en detalla la xifra.

A més, 71 menors no acompanyats, la tutela dels quals depén de les comunitats autònomes, han sol·licitat asil a Espanya. S’hi afigen els altres sis menors que no han demanat protecció, però romandran en aquest país llevat que siguen localitzats els seus pares als països d’origen, un tràmit que no sol arribar a produir-se.

València n’acull el nombre més gran

Segons les dades d’Interior, 169 adults s’han quedat en instal·lacions públiques de la Generalitat Valenciana. Als quals caldria sumar 40 menors no acompanyats que també haurien sigut resituats a la Comunitat, segons el Govern valencià, així com també 16 persones que venien en família i 32 dones, entre les quals també hi ha 7 menors d’edat més, que haurien sigut resituades en altres recursos. En total, 257 persones que van desembarcar de l’ Aquarius s’haurien quedat a la Comunitat Valenciana.

Andalusia ha sigut la següent comunitat autònoma que més persones rescatades per l’ Aquarius ha rebut: 75 persones, 29 només a la província de Sevilla. A Múrcia n’han acollit 26, i a Navarra i Madrid, 19 cadascuna.

A més, quatre persones estan hospitalitzades a la Comunitat Valenciana, de les quals, dues viatjaran a França quan reben l’alta i s’uniran a les 78 persones els perfils de les quals han superat el ferri filtre dut a terme pel Govern francés per a seleccionar els que podien residir legalment al seu país. De les gairebé 300 persones que van mostrar el desig de ser traslladats a França, l’executiu gal només va concedir permís a un total de 80 sol·licitants d’asil.

Les 608 persones que han mostrat la intenció de sol·licitar asil han fet els primers tràmits, però, segons expliquen des d’Interior, no totes han tingut temps per a fer la primera entrevista que permet formalitzar la petició de protecció internacional, perquè algunes esperen la cita en l’Oficina d’Asil i Refugi. Mentre el Govern estudia la seua sol·licitud, aquestes persones tenen assegurada l’estada legal a Espanya, indiquen des del Ministeri.

Quan el 17 de juny les 629 persones rescatades per l’ Aquarius van xafar València el Govern va oferir un permís d’estada legal de 45 dies als immigrants perquè feren els tràmits d’estrangeria o d’asil, en funció de les seues circumstàncies particulars. La mesura es preveu en la Llei d’estrangeria i, segons va explicar Interior a aquest mitjà, s’aplicava de manera “excepcional”, ja que se’ls havia convidat a desembarcar. “Aquestes persones no han arribat de manera irregular a Espanya, sinó que tenen un permís d’entrada per part de les autoritats espanyoles”, van aclarir aquestes fonts per explicar l’aplicació d’aquesta mesura “especial”.