El Govern valencià aposta per connectar ports i aeroports a la xarxa ferroviària i per crear estoc de material sanitari

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, aposta per crear reserves estratègiques de material sanitari per adaptar-nos a la nova realitat després de la pandèmia patida pel COVID-19, que permetria disposar d’existències de material sanitari de manera permanent i que s’utilitzaria en cas de crisi, com ja passa en altres països.

Així ho va manifestar el conseller dimarts en el seminari web gratuït 'Transport i logística en temps de COVID-19', organitzat per la Càtedra Transport i Societat, en el qual també han participat el president de Ports de l’Estat, Francisco Toledo; el comissionat del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira; la representant de CEO Walter’s Dones Pepa Torres; la directora comercial de TIBA, Belén Carratalá, i l’eurodiputada del grup Socialistes i Demòcrates Inmaculada Rodríguez-Piñeiro. El seminari va estar moderat pel director de la Càtedra Transport i Societat, Tomás Ruiz.

En la seua intervenció, Arcadi España, va partir del fet que, durant la pandèmia, la reducció del moviment de béns i persones ha posat a prova les cadenes tradicionals de subministrament que proveïen els mercats, i també “ha evidenciat la rigidesa del nostre sistema de transport i de logística”. “Tots dos s’han erigit més que mai com a sectors essencials per a garantir el subministrament de béns a la població i també de material sanitari en aquesta crisi”.

En conseqüència, va afirmar que el sistema de transport ha de ser “eficient, pròxim, respectuós amb el medi ambient i, sobretot, versàtil per a fer front a qualsevol imprevist, crisi sobrevinguda o a un hipotètic rebrot de la crisi sanitària”.

Perquè siga així, el conseller ha apostat per l’establiment d’una cadena de subministraments més pròxima i per adaptar les nostres infraestructures a un àmbit geogràfic “macroregional”.

Cadena de subministraments més pròxima

Pel que fa a la cadena de subministraments més pròxima, Arcadi España ha dit que l’etapa més restrictiva de la mobilitat durant la quarantena, en què s’ha hagut de fer front a escenaris de desproveïment en les cadenes logístiques mundials, obliga a “repensar” com ha de ser aquesta nova connectivitat del nostre món.

“El futur –ha reflexionat– continuarà passant per la globalització, per la connectivitat. Però el que s’ha evidenciat és que no té sentit que els nostres proveïdors principals estiguen a milers de quilòmetres de distància”.

En aquest sentit, ha apuntat que, en aquesta nova visió, cal apostar per una “globalització més pròxima, més regionalitzada. Es tracta de concentrar als diferents components de la cadena de valor, la qual cosa suposarà també una segona oportunitat per a la indústria europea, ja que permetrà una diversificació de les ubicacions de la fabricació de components”.

Corredors de transport territorialitzats

El conseller ha esmentat la necessitat de potenciar una xarxa d’infraestructures d’àmbit regional com els corredors de transport territorialitzats que “unisquen els diferents punts d’aquesta xarxa regionalitzada de proveïdors i clients”.

En aquest sentit, ha posat l’accent a “acabar el corredor mediterrani, modernitzar el corredor cantabricomediterrani i les seues connexions amb l’Atlàntic i estar enllaçats en una xarxa transeuropea eficaç”.

De la mateixa manera, Arcadi España ha subratllat la necessitat de “garantir que els nostres corredors ferroviaris estiguen associats als nostres ports i aeroports per garantir la interoperabilitat; és a dir, que els trens arriben a la mar perquè la connexió entre el port i el ferrocarril obri grans possibilitats en l’escenari logístic que hem de dibuixar”, ha descrit.

Finalment, Arcadi España ha conclòs la seua exposició al·legant que la crisi ha demostrat la fragilitat d’aquest sistema i “ens ha evidenciat la necessitat de buscar una alternativa per a evitar el xoc de les nostres indústries”.

La solució pot passar per augmentar la capacitat d’estoc estratègic i d’emmagatzematge en alguns sectors si és concebut com un “element de supervivència empresarial, pel fet de tindre diverses alternatives per a proveir-se, i sobretot, tindre-les a prop”, ha conclòs el conseller.