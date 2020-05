El Govern valencià demana el pas dels 14 departaments de salut restants a la fase 1, però amb restriccions

El Govern valencià ha sol·licitat el pas a la fase 1 dels 14 departaments de salut que la setmana passada no van poder fer el salt per la falta de proves PCR entre els sospitosos detectats amb COVID-19.

Així ho ha confirmat aquest dimecres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de reunir-se amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

No obstant això, la proposta que ja s'ha presentat compta amb restriccions respecte al que permet com a norma general la fase 1.



En concret, Barceló ha explicat que es posposa per a següents fases la possibilitat de realitzar actes i espectacles de fins a 200 persones en la via pública "per una qüestió de prudència" i a més ha comentat que s'ha sol·licitat posposar la possibilitat de celebrar trobades i reunions privades amb familiars i amics de fins a 10 persones en un departament de salut que no ha volgut revelar: "Primer he de comunicar-ho als alcaldes afectats", ha explicat.