El Govern valencià fusionarà Vaersa i l’Epsar en una entitat per reforçar la licitació d’obres amb vista al canvi de model hídric

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha decidit fusionar en una dues de les principals empreses públiques dependents del seu departament, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus (Vaersa) i l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar).

La intenció, segons han explicat fonts sindicals a què Mollà mateix ha comunicat dimecres la iniciativa, és salvar els llocs de treball de Vaersa i reforçar amb personal administratiu l’Epsar, que disposa d’una caixa de quasi 200 milions amb què iniciar el canvi de model hídric plantejat pel Consell del Botànic.

La situació de Vaersa era crítica per la impossibilitat de complir els seus objectius i els últims revessos judicials sobre els encàrrecs de faenes. De la seua banda, des de l’Epsar reclamaven més personal per reforçar l’administració d’una entitat que gràcies al cànon de sanejament disposa d’una caixa important per a desenvolupar projectes de sanejament. Amb aquests diners, Mollà i l’actual gerent de l’Epsar, August Montamarta, pretenen capgirar la política del cicle integral de l’aigua i començar a aprofitar els recursos hídrics davant possibles sequeres.

Des d’FSP-UGT han explicat després de la reunió que la decisió de la conselleria permetrà normalitzar la prestació dels serveis essencials i la normalització jurídica de la plantilla.

En l’actualitat, l’Epsar no arriba a 50 empleats per a controlar les més de 460 depuradores públiques i Vaersa té 1.400 empleats entre les seues diferents divisions de gestió de residus i brigades forestals.