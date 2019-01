El Govern valencià crearà una empresa pública per a revertir el segon hospital privatitzat pel PP

Finals de febrer o principis de març. Aqueixa és la data en la qual en principi se signarà el pre-contracte per al retorn de l'Hospital de Dénia i dels seus centres de salut a la sanitat pública. Així ho han comunicat aquest divendres representants de la Conselleria de Sanitat al Comité d'Empresa en el transcurs d'una reunió els resultats de la qual marquen una espècie d'inici de compte zero per a la reversió sanitària a la comarca i la marxa de la concessionària Marina Salud.

En la trobada va haver-hi novetats. La reversió de Dénia no serà igual que la d'Alzira. Per "seguretat jurídica", una expressió que sempre ha defensat el Consell de Ximo Puig. Perquè no hi haja posteriors reclamacions de la concessionària davant els tribunals, s'utilitzarà una fórmula legal diferent a la que es va emprar en el seu moment per al rescat de l'Hospital d'Alzira: no es produirà una subrogació d'empresa pura i dura, com va succeir en el centre de la Ribera, sinó que el de la Marina Alta passarà a convertir-se en una empresa pública.

I això és així perquè els dos processos són diferents. A Alzira el que li va passar va ser que a l'empresa se li va acabar la concessió. En el de Dénia, aquesta en realitat no expirava fins al 2024. Així, que pel que ha optat el Consell de Puig, en honor d'aqueixa seguretat jurídica, és per l'adquisició de les accions de Marina Salud, en mans de dues empreses: DKV, posseïdora del 65% d'aqueixes participacions, i Ribera Salud, que té el 35%. Segons Comissions Obreres, un dels sindicats assistents a la reunió, els alts càrrecs de la conselleria van assegurar que «les negociacions segueixen endavant amb bona voluntat per les tres parts (Conselleria de Sanitat, DKV i Ribera Salud) i que la intenció és tancar un acord en breu, abans d'eleccions».

Totes les centrals sindicals van mostrar després de la trobada un optimisme moderat. Van aplaudir la reversió, per la qual porten anys lluitant, però van mostrar dubtes per la figura jurídica triada, l'empresa pública, ja que havien apostat directament per la via Alzira. Aqueixa va ser per exemple l'opinió del SIMAP de Dénia, que es va felicitar que la reversió siga "quasi segura", però va exigir "totes les garanties jurídiques" perquè no hi haja marxa arrere, ni tan sols si després de les eleccions de maig es produeix un canvi en el govern autonòmic.

En aquest inici del compte zero hi ha encara moltes incògnites. Una resideix en la quantia econòmica que finalment desemborsarà la Generalitat per a la reversió. I una altra, en quin serà l'estatut dels treballadors amb aquesta fórmula específica triada per a Dénia. Comissions Obreres va apuntar al fet que "el personal laboral continuaria treballant en les mateixes condicions que actualment".

Per la seua banda, el Simap de Dénia va assenyalar que els empleats d'una empresa són també empleats públics i que la subrogació dels actuals professionals laborals es faria en unes condicions similars a les d'Alzira.

I Intersindical Salud va manifestar que, segons els representants de la conselleria, el procés de reversió segueix el seu curs "encara que no hi ha res signat". Pel que fa a la situació del personal, diu que hi ha diversos punts primordials "per aproximar les empreses públiques a aquelles dirigides directament per la Generalitat: reducció de la temporalitat, creació d'una borsa extraordinària per a aquesta empresa pública (diferent de la de la conselleria per a la resta d'àrees) i la intenció d'igualar la formació de tots els treballadors públics".

Aquesta central va assenyalar que serà necessària una negociació amb la conselleria per a la millora de les prestacions laborals de l'Hospital de Dénia,"on la tendència serà igualar-se a les condicions dels treballadors públics de la Generalitat».

A la trobada amb els sindicats van acudir per part de la conselleria el sotssecretari de Sanitat, Juan Angel Poyatos; la directora d'Alta Inspecció, Maria Victoria Garrido, i el comissionat del Departament de Dénia, Juan Puig.