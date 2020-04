El Govern valencià empara que la indústria de fabricació d’automòbils, components, sabates, mobles o acer continue oberta

La Conselleria d’Economia de la Generalitat Valenciana va emetre dimarts una nota aclaridora del Decret llei 10/2020 pel qual es regula “el permís retribuït recuperable” i que estableix la indústria essencial i la que ha de continuar oberta. En aquesta interpretació que ajuda les empreses a no caure en la inseguretat jurídica per l’ambigüitat de la norma, el Govern valencià autoritza la indústria de fabricació d’automòbils, components, sabates, mobles o acer a funcionar, amb l’argument que la seua faena és auxiliar de les activitats essencials. És a dir, que paralitzar-les podria suposar el desproveïment de sectors com el sanitari o l’agroalimentari, declarats essencials.

A més, la nota aclaridora també dona seguretat jurídica a les empreses, perquè entén que el Decret llei empara el treball en companyies que pogueren perdre negocis internacionals. “L’activitat mínima indispensable és la que possibilite que l’empresa mantinga un estat intern òptim i una activitat productiva suficient, i que permeta evitar situacions traumàtiques (pèrdua de comandes, sancions per incompliments contractuals, etc.), que puguen desembocar en el tancament de l’activitat”, explica.

Power obert, Tempe a mig gas i Ford tancat

Aquesta nota aclaridora s’ha pres de manera diferent en la indústria. Moltes empreses han romàs tancades, malgrat que podien obrir, perquè el mercat està parat per la caiguda de la demanda, com és el cas de Ford, que continuarà aturat arran d’haver-se acollit a un ERTO per al període de l’estat d’alarma. Altres, en canvi, han continuat funcionant a ple rendiment. Fins i tot a tres torns, com la fabricant de components electrònics Power Electronics. Aquesta empresa, a més, està pendent de l’autorització per a iniciar també la fabricació de respiradors sanitaris.

En el polígon del Carrús, a Elx, solament hi ha oberts casos excepcionals. Casos com l’empresa Panther, dedicada al calçat de seguretat, que manté la producció, o les que fabriquen elàstics, útils per a màscares i bates, treballant a mig gas, amb horari i personal reduït. També han obert per un temps mínim i limitat empreses per fer enviaments puntuals, però només de producte ja fabricat i amb el personal mínim, com passa també en la indústria ceràmica de Castelló.

En el polígon de la Torre del Pla, un dels més emergents de la Comunitat Valenciana, el gegant Tempe, del grup Inditex, també ha obert a mig gas, només treballant l’activitat de logística amb el personal reduït.

La Confederació Valenciana d’Empresaris veu amb bons ulls la nota aclaridora i valora el pas fet pel Govern valencià per donar seguretat jurídica. A més, entenen que s’emmarca dins del compromís de “flexibilitat” en l’aplicació del Decret llei que va donar el president de la Generalitat, Ximo Puig, i que va traslladar al president del Govern, Pedro Sánchez, en l’última reunió amb els altres presidents autonòmics.

Un operari de la fàbrica de components de Power Electronics.

CCOO, de la seua banda, s’oposa frontalment a aquesta interpretació del Decret llei i, segons han explicat a eldiario.es, ja han posat la situació en coneixement de la Delegació del Govern d’Espanya a la Comunitat Valenciana. A més, en un comunicat ben dur han mostrat el seu “rebuig a les excepcions d’activitat que es dediquen a importació i exportació, així com a les activitats auxiliars com la fabricació d’automòbils, components electrònics, sabates, mobles o acer per a proveir les essencials”. Entenen en el sindicat que aquesta interpretació “pot suposar un colador perquè continuen obertes moltes empreses, que segons l’RDL estatal haurien de mantindre’s inactives per uns quants dies”.

“La nota emesa per la Conselleria d’Economia suposa una irresponsabilitat, ja que obri la porta a activitats que no són essencials, en contra de l’esperit del Reial decret llei 10/2020. Una norma per la qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores, per compte d’altri, que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població, en el context de la lluita contra el COVID‐19”, denuncia. Des del sindicat asseguren que són “conscients de la importància de mantindre l’activitat econòmica, però estem en una situació d’excepcionalitat en què les autoritats sanitàries i el Govern de l’Estat estan establint els mecanismes perquè el màxim nombre de persones es queden a casa”.

“Aquesta mesura pretén trencar l’evolució negativa de la pandèmia i no sembla lògic que s’eludisca la norma mitjançant una nota que no té tan sols caràcter normatiu; contrària també al criteri de la mateixa Inspecció de Treball i Seguretat Social”, ha assegurat Arturo León, secretari general de CCOO-PV, en una nota de premsa.

CCOO-PV desconeix si aquesta interpretació “contrària a l’esperit d’aquesta norma ha sigut consensuada amb la CEV i si l’Administració ha cedit a possibles pressions que estan produint-se per diferents sectors econòmics, el que és cert és que no s’ha consultat a les organitzacions sindicals”. “Farem costat a les mesures que siguen necessàries per a superar la crisi sanitària i preservar el sistema productiu, en primer lloc, i donarem suport a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, en segon, però no estem disposats a posar en risc la integritat de les persones treballadores per a mantindre obertes empreses l’activitat de les quals no siga veritablement essencial en aquests moments”, ha argumentat León.

Relació d’activitats que poden considerar-se imprescindibles per a les activitats catalogades d’essencials:

Per considerar-se imprescindibles per a les activitats catalogades com a essencials: indústria de l’alimentació, fabricació de begudes, fabricació de productes farmacèutics.

Quan siguen proveïdores imprescindibles per a les activitats catalogades com a essencials: indústria tèxtil confecció de peces de roba, indústria del cuir i del calçat, indústria de la fusta i el suro, indústria del paper, arts gràfiques i producció de suports gravats, fabricació de productes de cautxú i plàstics, fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics, fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equipament, fabricació de mobles, altres indústries manufactureres.

Per la necessitat d’assegurar subministrament d’energia i aigua: coqueries i refinament de petroli; indústria química; metal·lúrgia, fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges; fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics; fabricació de material i equip elèctric; fabricació de maquinària i equip NCOP.

Per a garantir el funcionament correcte de tots els serveis essencials: reparació i instal·lació de maquinària i equipament.

Amb objectiu d’assegurar el transport de viatgers i mercaderies: fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs; fabricació d’altre material de transport.

Document original de la Conselleria d’Economia Sostenible:

Nota Aclaratoria RDL 2020_10 by eldiario.es on Scribd