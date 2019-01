El Govern valencià licita 12 televisions locals que ja van quedar desertes en 2016

El Govern valencià trau a concurs 12 canals comarcals de televisió digital terrestre (TDT). A través de la Secretaria General de Comunicació, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria de concurs públic per a l’atorgament de llicències per a la prestació en règim d’emissió en obert de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre d’àmbit local.

Després de les adjudicacions de llicències en 2016 van quedar buits 12 canals en vuit demarcacions, que manquen de titular. Des d'aquest any, el Consell ha adjudicat progressivament els lots corresponents a la convocatòria de 2005 adjudicada pel exconseller Esteban González Pons i que va ser anul·lada pel Tribunal Suprem en 2012 per un recurs de cassació de Tele Elx. De fet, el PP de l'època va adjudicar un 31 de desembre 42 canals, dels quals 40 van anar a parar a televisions de línia editorial conservadora.

En concret, segons el DOGV, es troben en les localitats següents: Alzira, Gandia, dos a Sagunt, tres a Utiel-Requena, un a València, dos a la Vall d’Uixó-Sogorb, un a Dénia i un a Elx. El decret regula per primera vegada, diu el text, un procediment específic per a la concessió de llicències i estableix, en l’article 12, els criteris mínims de valoració.

El concurs reserva una llicència per als serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre i limitarà al 30% les llicències convocades per a un mateix operador “per evitar posicions dominants en les emissions de TDT”. També es premiaran les emissions íntegres en valencià en les zones valencianoparlants, les programacions dirigides a diferents audiències i amb continguts relatius a col·lectius en risc d’exclusió social, la programació accessible, subtitulada i amb audiodescripció. A més, la norma demana el “compromís fefaent de no emetre continguts relacionats amb la televenda, concursos telefònics, xat de contactes, programes relacionats amb l’esoterisme, jocs d’atzar i apostes, així com programes basats en imatges fixes o semifixes”. Les llicències audiovisuals s’atorgaran per un termini de quinze anys i es renovaran automàticament.

La TDT, sota mínims d’audiència

Les televisions continuen sent un mitjà de comunicació influent, encara que des de l’inici de la crisi econòmica les dades del sector i la caiguda de la publicitat apunten a una tendència negativa en favor d’altres plataformes. Les dades de la CNMC sobre Telecomunicacions i Audiovisual assenyalen que el primer trimestre del 2018 va marcar el mínim històric de consum de TDT (un 76,6%) davant de l’augment de les subscripcions a la televisió de pagament o els sistemes VoD (en anglés, sigles de vídeo per encàrrec), encara que a molta distància del primer servei.

Gràfic: Evolució trimestral de les audiències per sistemes de distribució CNMC

Fa més d’una dècada que es van multiplicar els canals de televisió per l’obertura de llicències de Televisió Digital Terrestre (la TDT). Aquest fenomen, que es va qualificar en el seu moment com una revolució i semblava un bon negoci –tenint en compte el context del boom immobiliari i de l’augment de beneficis de les televisions privades– ha deixat anys després desenes de canals deserts, sense emissió, dedicats al tarot, la telebotiga o la reproducció sense fi de videoclips. Un Youtube analògic.

El 2016, el grup Editorial Prensa Valenciana y Alicantina (editor dels diaris Levante i Información) es va quedar amb la concessió de 14 de les 42 ofertes per a un període de 15 anys prorrogable, mentre que Unedisa Telecomunicaciones (el grup d’El Mundo) va perdre els seus quatre canals.