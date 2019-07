Grups ecologistes i ciutadans i l’alcalde Ribó pressionen per frenar l’ampliació del port de València

Grups ecologistes i col·lectius ciutadans han articulat un moviment contra l’ampliació nord del port de València que exigeix a les institucions la paralització del procés, una obra “faraònica” que pretén duplicar la capacitat de la infraestructura portuària amb la construcció d’una dàrsena de més d’1,3 milions de metres quadrats i un canvi important d’usos en les instal·lacions.

Diversos col·lectius, com Ecologistes en Acció i la plataforma El Litoral per al Poble, han començat a reunir-se amb els actors polítics que participen en l’administració del port per demanar-los que frenen el procés. L’alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, que és membre del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València, s’ha sumat als que reclamen un informe d’avaluació ambiental previ a qualsevol aprovació del projecte.

El moviment ecologista, cívic i polític exigeix una altra declaració d’impacte ambiental per al projecte del port, que s’ha modificat per ampliar el dic d’abric, derrocar un contradic i un moll i canviar el punt d’atracament dels creuers sense tornar a passar per una altra avaluació. La plataforma demana que es tinga en compte la legislació actual per a fer un informe d’impacte ambiental, ja que les últimes normes tenen en compte els efectes del canvi climàtic i són més exigents en aquest sentit. El Ministeri de Medi Ambient va aprovar el projecte inicial el 2007 i les obres de construcció dels dics nous es van executar el 2012.

Membres de la plataforma El Litoral per al Poble s’han reunit amb l’alcalde Joan Ribó, de Compromís, i també amb el vicepresident segon de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, de Podem, a qui competeix la coordinació de polítiques mediambientals del Consell, per traslladar-los les seues inquietuds sobre les conseqüències que tindria l’ampliació de la infraestructura. “Farem tant com puguem perquè el Consell les entenga”, ha expressat Dalmau sobre aqueixes reivindicacions. “València ha d’estar en l’avantguarda de les ciutats sostenibles”, ha considerat el vicepresident segon.

La principal reclamació és que els dirigents polítics demanen una moratòria i una altra declaració perquè “s’avaluen amb temps tots els impactes que durà implicats aquesta ampliació nord i una justificació econòmica a llarg termini”, per a decidir si l’ampliació està justificada realment. Les associacions ecologistes han enviat una carta al president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, en què adverteixen que l’obra “pot suposar un desastre ambiental impossible de mitigar, amb greus impactes sobre la qualitat de l’aire, les platges, el fons marí, la fragmentació dels ecosistemes, la probable saturació de les infraestructures de transport i tensions previsibles en els pressupostos públics”.

Les declaracions d’impacte ambiental, segons aquests col·lectius, són anteriors a l’entrada en vigor de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental del 2013 i es regeixen per la Disposició transitòria primera de la Llei 21/2013, per la qual cosa, dedueixen, la declaració perdria la validesa si no comencen les obres en els sis anys posteriors a la publicació de la norma. Això seria, segons els seus càlculs, el 13 de desembre d’enguany.

L’única oferta per a la construcció i l’explotació del nou espai projectat en el port de València és a càrrec de la naviliera MSC, que preveu una inversió total de 1.200 milions d’euros –dels quals, un terç els aportaria l’Autoritat Portuària de València, segons els plecs– a canvi d’una concessió de 35 i 50 anys, en funció del cost que assumisca la naviliera. Per a aqueixa companyia, amb seu a Suïssa, l’ampliació implicaria una millora de posició considerable, ja que actualment treballa des d’un altre enclavament del port en què no pot augmentar de capacitat. El terreny màxim de construcció de la nova terminal que va fixar l’Autoritat Portuària és de prop d’1,4 milions de metres quadrats.

Segons el projecte, la nova terminal tindrà una línia d’atracament de dos quilòmetres, especialment pensada per a vaixells de gran eslora, que poden arribar a transportar fins a 15.000 contenidors. L’ampliació incrementaria el volum de contenidors en cinc milions anuals, fet que convertiria el port valencià en el líder mediterrani i el tercer d’Europa en trànsit de contenidors. De fet, segons un comunicat de l’Autoritat Portuària, que presideix Aurelio Martínez, enviat aquest mateix dimarts, els Estats Units, Itàlia i la Xina són els principals socis comercials que operen a través de les dàrsenes valencianes, encara que el trànsit asiàtic ha descendit en el primer semestre.

Pel que fa al trànsit total, en la primera meitat de l’any, els tres ports gestionats per l’Autoritat Portuària de València (València, Sagunt i Gandia) han canalitzat 41.003.511 tones, un 7,07% més que l’exercici anterior.

L’augment del nombre de contenidors previstos ha posat en alerta experts, com Joan Romero, catedràtic de geografia humana de la Universitat de València, o integrants del col·lectiu Terra Crítica, com Joan Olmos, doctor enginyer de camins i professor d’urbanisme en la Universitat Politècnica de València. Aquestes veus han estudiat que l’increment de la capacitat del port comportaria un augment proporcional de camions, la qual cosa portaria, al seu torn, a augmentar la capacitat de les carreteres que arriben a les instal·lacions per evitar el col·lapse. Segons Romero, la capacitat augmentaria de 6.000 diaris a 12.000.

El projecte per a resoldre’l és el conegut com a accés nord, al qual sempre s’ha manifestat contrari l’alcalde Ribó . L’alternativa que planteja el president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, és un túnel que transitaria davall terra o davall la mar per fer arribar els vehicles de càrrega. El projecte del túnel, estimat en 400 milions més d’euros. Ribó creu que és absurd apostar pel transport en camions i advoca per l’opció ferroviària, millorant l’accés pel túnel de Serreria.

Divendres se celebrarà el consell d’administració del port, en què es preveu que s’avalue l’oferta d’MSC per a fer la nova terminal. Aquest diari s’ha posat en contacte amb l’Autoritat Portuària, que ha remés a una roda de premsa anterior per a respondre a les queixes sobre l’ampliació nord del port. Tampoc ha confirmat que en l’ordre del dia s’incloga aquest tema.