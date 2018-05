Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant): “PSPV i Compromís es van abaixar els pantalons davant Enrique Ortiz en la contracta de la neteja”

L’esquerra alacantina busca el seu lloc. Davant del discurs del portaveu de Compromís, Natxo Bellido, de liderar des de Compromís un projecte ampli d’esquerres, Miguel Ángel Pavón reivindica la seua tasca i el paper exercit per Guanyar. La coalició que va encapçalar el 2015 va obtenir els mateixos edils que el PSOE, sis, encara que un, Nerea Belmonte, va acabar en la bancada dels no adscrits primerament, i tornant al PP a l’alcaldia després. Sobre l’exregidora de Podem comença aquesta entrevista però no són els únics temes.

-Pel que s’ha vist, es penedeix d’haver expulsat Nerea Belmonte del grup municipal de Guanyar?

-No, gens. Ella va donar contractes als seus amics incomplint el codi ètic de Guanyar. Se la va expulsar per això, i ella hauria d’haver tornat l’acta. Pel que s’ha vist, mai hauria d’haver anat en les nostres llistes. Però bé, és el que passa a vegades amb les formacions noves. Ella venia de Podem i a vegades es colen persones que no haurien d’anar en llistes. Però vaja, no me’n penedisc jo ni la meua organització. Aqueixa decisió va ser col·lectiva.

-Belmonte ha contat que va votar en blanc perquè vosté es va negar a restituir els seus drets polítics i econòmics i no va afluixar veles en les negociacions dels últims dies.

-Això és mentida. Nosaltres, la veritat és que vam cedir bastant sobre el que ella demanava. No va ser una cosa nostra, va ser un acord entre PSOE, Compromís i Guanyar Alacant. Vam signar un document amb una sèrie de punts per a l’any que quedava de legislatura i un de tots consistia en la reforma del reglament orgànic del ple, que estava pendent des del principi del mandat i que l’alcalde Echávarri tenia bloquejada. En aqueix marc, ens vam comprometre a incorporar la proposta normativa en la línia del que ella plantejava de restituir els drets polítics i econòmics dels regidors no adscrits. El que no garantiríem és un sou, cosa que tampoc ens va demanar mai. És cert que la reforma orgànica del ple no li dóna automàticament un sou. Això hauria suposat que s’eliminara una prohibició que hi ha en el reglament de donar sou als regidors trànsfugues. Els tècnics municipals jurídics no es van oposar a la modificació reglamentària, una altra cosa és donar un sou, que això és una decisió discrecional del ple, i és que legalment cap regidor té dret a sou.

-És el sou que ella demanava l’única clau? No és descartable que també s’amaguen les males relacions sobretot entre els seus excompanys amb ella no sols quan es va quedar sense grup polític si no després, és a dir, que ho va fer per venjar-se de vostés.

-No ho sé, ella haurà de dir-ho. Ella ha estat la que ha traït els votants de Guanyar i les forces d’esquerra facilitant que l’Alcaldia recaiga de nou en el Partit Popular.

-Vosté reconeix que va parlar amb Belmonte abans de la sessió d’investidura per deixar-li clar que no li garantirien el sou. Hi ha parlat després?

-No.

-Què ha de canviar perquè Guanyar es persone davant la fiscalia per les paraules de Belmonte en què assegurava que l’esquerra li va garantir un sou de 3.500 euros?

-És veure el que puga sorgir, si es dóna alguna qüestió nova o no. Ella haurà de dir si és veritat o mentida.

-Des de Compromís es va demanar autocrítica a l’esquerra per la pèrdua de l’Alcaldia. Vostés n’han fet?

-Bé, tots tindrem una part de responsabilitat. Però m’agradaria que el senyor Bellido donara també explicacions de per què va donar suport d’aqueixa manera tan absolutament incondicional a Gabriel Echávarri perquè fóra alcalde. Nosaltres des del minut u li vam proposar fer un bloc perquè no hi haguera un alcalde del bipartidisme, que seria evidentment jo, i s’hi van negar rotundament. I tot això té a veure amb diverses coses. Entre aquestes, amb un canvi de cromos amb València, a canvi que el PSOE hi donarà suport a Ribó, ací Compromís havia de donar suport a Echávarri. I nosaltres no vam tenir més remei que votar-lo per a evitar que entrara el PP. Jo crec que d’aqueixa decisió han vingut bastants dels llots pels quals ens hem mogut, perquè això va situar Alacant fora de les ciutats del canvi. Echávarri no era el mateix que hi havia a Madrid, Barcelona o Saragossa.

-Què salva de la crema del seu pas pel tripartit?

-Per començar, reivindicar aqueixos dos anys i mig davant les mentides del PP i Cs que no vam fer absolutament res. Ara es veurà l’any de legislatura que queda com Barcala donarà continuïtat a iniciatives que nosaltres vam impulsar. Per exemple, en Urbanisme que era una regidoria de la meua responsabilitat, jo crec que s’hi va introduir bastant ordre. Veníem d’una situació absolutament caòtica en què prevalien més els interessos particulars que els generals des de feia 20 anys i per primera vegada hi havia criteris de defensa de l’interés general a l’hora d’atorgar llicències o d’adoptar decisions sobre el planejament; això era una cosa inaudita i jo sé que ha remogut molts sectors influents d’aquesta ciutat que van emprendre una campanya mediàtica i d’un altre tipus contra mi per a intentar desacreditar-me. Es va dir que havíem paralitzat l’urbanisme quan vam desembossar llicències algunes de les quals estaven pendents des del 2001, a pesar que no teníem prou personal. Això sembla que no interessa que es conte. D’altra banda, en Acció Social es van incrementar de manera important les ajudes socials d’emergència per a atendre la població més vulnerable. En temes mediambientals, Alacant no té cap paratge natural municipal i en aquesta legislatura hem aconseguit que se’n tramiten per fi dos, el de les llacunes de Fontcalent i el saladar d’Aigua Amarga. En Cultura vam democratitzar les exposicions perquè hi haguera concursos del que s’exposava a través del Consell Local de Cultura, des d’on s’ha dirigit la política cultural de la ciutat. També en matèria de protecció animal, tota la faena que s’ha fet per al projecte de captura, esterilització i solta de gats.

-Vosté ha acusat aquesta setmana els minigoverns del PP i del PSOE d’haver paralitzat els treballs del Pla General Estructural. Ara sembla que Barcala sí que hi donarà continuïtat.

-Amb el Pla General vam tenir moltes dificultats i entrebancs amb el nostre soci, el Partit Socialista, perquè poguérem dur a terme la nova estructura de la Regidoria, que incorporava la creació d’una oficina per al Pla General. Fins al final del 2016 no va tirar avant. Sempre hem defensat que ha de tirar avant aquesta legislatura, fins on es puga arribar, i que hauria de continuar-se el treball que vam començar nosaltres.

-Vosté creu que cal pagar més a la contracta de la neteja com pretenia Echávarri amb suport de Compromís i com ara sembla que pretén Barcala?

-No, gens. El plec diu el que diu, que si la ciutat no està bastant neta, l’adjudicatari ha de posar tots els mitjans al seu abast perquè ho estiga, sense cost addicional per a l’Ajuntament. A partir d’ací no hi ha discussió possible. Qualsevol intent de pagar més suposaria un incompliment del plec. Ací el que passa és que els nostres socis es van abaixar els pantalons davant Enrique Ortiz.

Passat, present i futur

-Davant del mantra que vosté està millor en l’oposició que en l’equip de govern en què vosté ha acabat malament amb els seus socis, què ha de dir?

-En l’acció de govern em bolque de la mateixa manera que en l’oposició. El que passa és que quan estem en el Govern som més perillosos per a uns sectors econòmics determinats molt influents per a la ciutat i llavors les campanyes de descrèdit són contínues dient aquest tipus de coses. D’altra banda, hi ha molts ciutadans que veuen molt positiu el nostre pas per l’equip de govern com a contrapés a les tendències de centre i centre dreta a vegades dels nostres socis del PSOE, lamentablement amb el suport en alguns casos de Compromís en el que té a veure amb la municipalització de serveis i contractes com la de neteja de col·legis i dependències, que s’hi han negat, quan en altres ajuntaments on ells governeu s’ha fet.

-Natxo Bellido (Compromís) ha afirmat en El Mundo que el seu cicle polític ha acabat. Què opina?

-Això és el que voldria ell per a deixar-li d’alguna manera via lliure en aquest ajuntament. Però Bellido no és qui per a dir a la meua organització política si el meu cicle polític està acabat o no. Faria millor de preocupar-se pels assumptes que afecten el seu partit, en aquest cas al Bloc i el cas de presumpte finançament irregular i que done explicacions sobre això. Entenc que puga molestar molta gent, perquè tinc la presència pública i el bagatge d’haver estat el que ací va pencar contra Sonia Castedo li ha pogut retallar les seues possibilitats de creixement. El senyor Natxo Bellido ni cap dels regidors del PSOE estaven ací quan vam haver de donar la batalla. Així i tot estic disposat a seguir en la lluita, perquè hi ha moltíssims reptes pendents i en qualsevol cas dependrà de la meua organització política.

-Després de perdre la majoria en el seu grup municipal i en EU, se sent amb forces de continuar en política?

-Jo sóc el portaveu d’aquest grup i això no s’ha qüestionat en cap moment, i no em sent desautoritzat ni per Guanyar ni per Esquerra Unida. I per descomptat estic disposat a continuar trencant-me l’esquena en benefici de l’interés general de la ciutat i de les polítiques d’esquerres que crec que han estat traïdes en aquesta legislatura tant pel PSOE com per Compromís. La gent d’esquerres d’aquesta ciutat ara mateix té una sensació de desencant davant del que ha passat i tots podem tenir-ne una part de responsabilitat, però jo crec que uns més que altres.

-I com a cap de cartell?

-Jo estic a disposició de la meua organització.

-I ganes?

-Per descomptat. Jo sóc incombustible i molt constant amb un treball molt de formigueta. Sóc inassequible al desànim. He passat moments molt durs en aquest Ajuntament en la legislatura anterior i en aquesta.

-Per què l’esquerra, tret d’excepcions comptades, no es pot posar d’acord en aquest país?

-Bé, és la realitat de l’esquerra, on tenim distintes posicions. Caldria preguntar-se fins a quin punt aquest PSOE que ens ha tocat representa l’esquerra. Perquè quan s’aposta com va fer Echávarri per la llibertat total d’obertura de comerços, això és una postura d’esquerres? Llavors és molt difícil posar-se d’acord amb això.

-Apostaria per anar el 2019 en una coalició d’esquerres com més àmplia millor?

R.- Jo crec que sí. Hi ha un espai electoral potent en l’esquerra alternativa d’aquesta ciutat i que formacions com a EU o Podem poden formar una aliança potent perquè no hi haja per primera vegada en l’Alcaldia ni el PP ni el PSOE. Però això dependrà del que decidisquen ambdues organitzacions. I amb això esperem ser la força més votada el 2019.

-Una vegada arxivada la denúncia contra l’excoordinador autonòmic d’EU, David Rodríguez, per haver pagat amb fons de la Diputació d’Alacant el seu viatge a Cuba, creu que el seu company va obrar bé?

R.- Jo crec que va obrar com havia d’obrar i la justícia ha deixat clar que no va haver-hi cap delicte.

-Però més enllà del delicte hi ha l’estètica, que també s’ha retret a Belmonte.

-No és comparable en absolut. Jo crec que aqueix tema s’ha utilitzat políticament contra ell tant internament com externament, però que al final els tribunals han posat els punts sobre les is.

-Què li sembla la nova Llei de publicitat institucional que prohibeix la contractació amb mitjans de comunicació que donen cobertura a anuncis de prostitució?

-Em sembla bé, però ací el que haurien de fer les empreses de comunicació és fer gala de la seua responsabilitat social corporativa no donant espai a aqueixa mena d’anuncis, que són profundament masclistes, i més encara després de la manifestació del 8 de març passat.