La Guàrdia Civil torna a registrar el pis de Zaplana a València en ple debat sobre la seua excarceració

Agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat s'han personat en els últims dies en el pis que tenia llogat Eduardo Zaplana al carrer de Pasqual i Genís de València per a realitzar un altre registre a la recerca de noves proves, segons ha pogut saber eldiario.es de fonts coneixedores del cas.

L'apartament, que va utilitzar Zaplana mentre rebia tractament a l'hospital La Fe per la leucèmia que pateix, ja no el té llogat des del setembre passat, segons la seua família. La dona de l'expresident de la Generalitat Valenciana i les seues dues filles viuen en un altre pis pròxim, al carrer del Poeta Querol, que va comprar la seua filla María.

El nou registre coincideix amb la polèmica per la petició d'excarceració de l'exdirigent popular, que es troba a la presó des que el mes de maig passat fóra detingut en el marc de l'operació Erial.

Petició de llibertat

L'expresident de Nuevas Generaciones del PPCV, José Luís Bayo, lliura aquest dijous en la seu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a Madrid 10.000 signatures per a sol·licitar la posada en llibertat de Zaplana "per raons humanitàries". Aquesta petició prové d'una campanya impulsada a través de la plataforma Change.org el mes de desembre passat.

Aquesta petició se suma a unes altres, com la que van subscriure 28 exministres dels Governs d'Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero, que insten a excarcerar l'exministre de Treball pel "risc vital greu". També van sol·licitar la permanència de la dona de Zaplana a l'habitació hospitalària al costat d'ell per la "fragilitat vital" de l'exdirigent popular.

La Fiscalia opta per mantindre'l a la presó

La Fiscalia, per part seua, manté la seua oposició a la petició de llibertat plantejada per la defensa de Zaplana -per cinquena vegada el passat 28 de desembre-, almenys fins a concloure les diligències d'investigació que s'estan desenvolupant i mentre el reclús es trobe ingressat a l'hospital.

Quan es donen per satisfetes les comissions rogatòries formulades a altres països per a investigar el patrimoni de Zaplana, que no han conclòs, potser es podrà modificar la posició de la Fiscalia respecte a la presó provisional, tant de l'exministre com dels altres dos detinguts en el marc de la mateixa causa.