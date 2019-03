La Guàrdia Civil va trobar el full de ruta per a repatriar les mossegades en el maletí personal de Zaplana

La Guàrdia Civil es va confiscar en la detenció d'Eduardo Zaplana d'un dels documents clau per a desenbullar l'entramat societari de testaferros que la trama Erial va muntar per a repatriar els diners del cobrament de comissions que tenia a l'estranger. El paper, que el mateix Zaplana defineix en les trucades telefòniques intervingudes com a "relat", és segons els agents de l'UCO un full de ruta "on es descriu part del procés de retorn dels fons" ocultats a l'estranger.

Aquest nou informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil està present en la part del sumari del cas Erial que es trobava secret i que s'ha alçat aquest dimarts.

En aqueix document, que l'assessor fiscal de Zaplana i també imputat, Francisco Grau, s'obstina segons els enregistraments presents en el sumari a entregar a l'expolític en persona, es troba informació més que substancial del muntatge de la xarxa societària i els passos que se seguiran per a repatriar diners de Luxemburg i reinvertir-ho en propietats immobiliàries.

Així, en el document que reprodueix eldiario.es i apareix en el sumari, es troba la constitució de l'empresa Medlevante per part de Joaquín Barceló, al qual en el document es nomena com "Pachano". Aquesta societat va rebre 2,9 milions de l'empresa Imision International, a través de la qual els germans Cotino van pagar les comissions a Luxemburg per les adjudicacions del Pla Eòlic i les ITV.

Document anomenat el "relato" per Eduardo Zaplana, el full de ruta per a repatriar fons de l'estranger.

També es reflecteixen en el document les ampliacions de capital en Imisión International, la constitució de Gesdesarrollos -una altra societat per a dur a terme inversions immobiliàries a la Vila-Joiosa (Alacant)- i la dissolució d'Imision, "passant a ser titular de la seua participació les luxemburgueses Misnely i Disfey l'última forqueta de les quals és Fernando Belhot", el testaferro uruguaià.

La trucada telefònica interceptada per la Guàrdia Civil que els posa sobre la pista es va realitzar el 7 de maig de 2018; el lliurament del "relat" per part de Grau a Zaplana l'endemà, 8 de maig; i la detenció de l'exministre de José María Aznar en el seu pis amb el seu maletí es va produir el dia 22 del mateix mes, 14 dies després. En el sumari està transcrita aquesta conversa que, segons l'UCO, revela la importància d'aquest document i les reticències per enviar-lo per correu electrònic:

Eduardo Zaplana (E): Perquè vas quedar a manar-me un relat i això de l'IRPF i tot això.

Francisco Grau (F): Si si, això ja ho tinc fet, però no, no, bo no t'ho anava a manar, és que pensava fins i tot...

E: Bé, quan ens vegem no? Hum

F: Per això ho tinc, eh?, ho tinc.

E: Bé.

F: Eh... Puc veure a Joaquín i li ho done...

Z: No, perquè jo no ho veuré abans saps?

F: Val, d'acord.

Z: No.

F: Eh, que també li ho puc donar i ho tenim els dos saps?

Z: Això sí, això sí, amb independència.

[continuen parlant de temes personals]

Z: I després, eh... Parla amb les teues clientes, quan pugues eh? Em vas dir que quan arribara el moment.

F: Si si, quan repartisquen.

Z: (riu) Val.

F: Si et vaig dir que quan repartisquen.

Z: Val, val, val.

F: No s'ha repartit, no s'ha repartit.

Un dia després d'aquesta conversa del 7 de maig, Zaplana torna a cridar Grau per a avisar-li que estarà a Alacant, on ha d'acudir a un tanatori, i que acabarà sobre les sis de la vesprada.

Després de passar pel tanatori Zaplana torna a cridar Grau i li diu de quedar. En un primer moment es plantegen realitzar el lliurament d`"el relat" en la carretera, però opten pel pàrquing de l'estació de l'AVE d'Alacant, on l'expresident de la Generalitat ha d'agafar un tren a Madrid.

La Guàrdia Civil aconsegueix confirmar la situació de Grau aqueixa vesprada al costat de l'estació de l'AVE gràcies al geolocalitzador del mòbil i assumeix que s'ha realitzat el lliurament del document. 14 dies després, relata l'informe policial, l'UCO aconsegueixen requisar "el relat". És en la detenció de l'expresident de la Generalitat en el seu habitatge de València on residia llogat, quan els agents intervenen el maletí de personal de l'expolític amb el document clau.