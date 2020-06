Guerra oberta en Vox de Castelló: cinc dimissions en un any, reunions a crits i un exregidor que s’acomiada dient “sàtrapes dictatorials” a la direcció

La dimissió del regidor de Vox a l’Ajuntament de Benicàssim ha agreujat el cisma obert entre la direcció provincial controlada per la diputada autonòmica Llanos Massó i el sector d’afiliats crítics amb la seua gestió. La decisió unilateral de destituir el coordinador local i assessor del regidor i la falta d’explicacions han deixat perplexos part de la militància, segons fonts del partit ultra.

La direcció provincial ha informat de la designació d’una nova coordinadora local a Benicàssim, una localitat on ja no tenen representació municipal després de sol·licitar el regidor José Carlos García Sampayo l’ingrés en el grup de no adscrits. La nova coordinadora és Virginia Cavero, directora del departament de màrqueting d’una empresa turística internacional establida a la província de Castelló, segons ha anunciat Llanos Massó en un correu electrònic a què ha tingut accés aquest diari.

La líder de la formació a la província agraeix en el correu electrònic “la faena feta pel fins ara coordinador” José Vicente Aymerich, la destitució fulminant del qual per part del responsable provincial d’organització ha agreujat el cisma intern i la pèrdua del regidor a Benicàssim.

La vida interna de Vox a Castelló no passa pel seu millor moment i la líder provincial Llanos Massó, lluny d’apaivagar les aigües, ha protagonitzat topades amb un sector d’afiliats crítics. En una reunió tibant, del contingut de la qual va informar aquest diari, Massó va explicar els mecanismes de la democràcia interna en Vox: “Açò no és Podem, les decisions no es prenen per votació i per majoria”.

Amb aquest teló de fons, en tan sols un any, cinc càrrecs de Vox han dimitit, en alguns casos sense donar cap explicació, segons confirmen fonts de la formació ultra.

La cascada de dimissions la va iniciar, el 26 de juny de 2019, l’ara cessat assessor José Vicente Aymerich, que va dir adeu al càrrec de vocal en el Comité Executiu Provincial (CEP). El 28 d’agost passat va ser el diputat David Muñoz qui va renunciar a l’escó poc després d’accedir al parlament valencià, no sense abans col·locar la seua dona d’administrativa en el grup parlamentari de les Corts.

L’11 de desembre va ser el torn d’Isaac Sánchez Beltrán, que va abandonar el càrrec de secretari provincial del CEP. El 18 de febrer passat, el farmacèutic i regidor de Vox a l’Ajuntament de Castelló, Luciano Ferrer, va renunciar al càrrec de coordinador a la capital de la Plana. Aquesta setmana, el cinqué càrrec que dimiteix ha sigut José Carlos García Sampayo.

El ja exregidor de Vox es va acomiadar de la formació ultra mitjançant una carta dirigida al secretari general Javier Ortega-Smith en què acusa la direcció provincial de Llanos Massó d’actuar com a “sàtrapes” i de protagonitzar “accions dictatorials d’uns altres temps”, tal com va informar aquest diari.

La responsable de premsa del partit ultra a la Comunitat Valenciana no ha contestat les preguntes d’aquesta redacció. Així doncs, la versió de Llanos Massó sobre la situació del seu partit a Castelló continua sent un misteri.