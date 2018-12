El “guru” De Guindos quan venia les quotes participatives fallides de la CAM: “S’estudiarà a les escoles de negoci”

Un dia ben calorós del mes de maig de 2008 a Alacant, l’extinta Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) reunia a tots els directius i directors d’oficina per arengar-los davant de la crisi que aguaitava i per presentar el producte financer estrela que els permetria superar el temporal i “parlar de tu a tu” a la gran banca comercial: les quotes participatives. Els EUA ja havien entrat en recessió i uns quants dels seus bancs havien caigut a causa dels préstecs hipotecaris d’alt risc. La tempesta ja feia tremolar els fonaments bancaris de Suïssa i de la Gran Bretanya. Però a Espanya, la música continuava sonant al so de la batuta de gurus econòmics ben prestigiosos, el Banc d’Espanya i el Govern del PSOE.

El producte estrela el presentaven als directius de la CAM l’economista d’Analistes Financers Internacionals Emilio Ontiveros i l’expresident executiu per a Espanya i Portugal del també fallit i pedra angular de la crisi, Lehman Brothers, Luis de Guindos, entitat que ajudaria a comercialitzar les quotes participatives per primera vegada en la història d’Espanya, i gràcies a l’autorització del Govern. Més de 50.000 clients van adquirir aquest producte.

Què podia fallar? De Guindos havia sigut secretari d’estat amb Rodrigo Rato i un dels pares del “miracle espanyol”. Però les quotes participatives –una espècie d’accions de les caixes d’estalvis, però sense “drets polítics”– van acabar sent una de les estafes més grans de la història de les finances a Espanya que, amb l’enfonsament de la CAM per insolvència, va arruïnar milers de petits inversors als quals se’ls va vendre el producte com un depòsit a termini fix.

Aquest acte triomfalista i l’impacte que va generar en la història de la CAM –absorbida per un euro pel Banc Sabadell anys després d’haver fracassat en una fusió– s’inclou en una de les quatre parts en què es divideix l’últim llibre del periodista Ernesto Ekaizer El libro negro. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos (Espasa, 2018). Eldiario.es ha accedit al vídeo de l’acte que acompanya la notícia i la conversa del qual es reprodueix a continuació pel seu interés periodístic per a entendre la magnitud tragicòmica de la crisi i alguns dels seus personatges.

La presentació de les quotes participatives es va fer en la sala principal de la Institució Firal d’Alacant i es va plantejar com un xou a l’estil americà. Abans de la xarrada de De Guindos i d’Ontiveros moderada per una presentadora de televisió ben coneguda, els més alts directius de la CAM havien animat la tropa preocupada per l’arribada d’una crisi financera que el Govern de Zapatero i el Banc d’Espanya encara s’obstinen a negar.

L’acte sobre les quotes participatives es va plantejar com un diàleg entre les dues estreles convidades amb preguntes teledirigides de la periodista per a traure el màxim profit als experts. De Guindos explica que les quotes són com accions, però sense “drets polítics”. Segons l’actual vicepresident del BCE, “són el recurs de més valor per als mercats financers” i que “més creixerà en l’actual situació” d’inestabilitat.

Després de la presentació inicial va arribar la mangarrufa: “Les quotes participatives seran una cosa que, amb el temps, tres o quatre anys, s’estudiarà en les millors escoles de negoci del món”, assegura De Guindos, que abans havia sigut precedit per Ontiveros, que cridava a la tranquil·litat. “Aquest producte no et converteix en un rendista de risc, sinó en participant dels èxits de la CAM. El pas que els faltava a les caixes per a parlar-los de tu a tu als grans financers”, argumenta l’economista.

I continua l’arenga l’exministre: “Estem fent història econòmica. Per primera vegada es dona a tercers l’oportunitat de participar en la història d’èxit de la CAM”. La resta de la història de la caixa d’estalvis alacantina i de l’“èxit” de les quotes participatives que milers de clients van portar als tribunals després d’haver perdut tot el que havien invertit ja és coneguda i ha sigut explicada.

A l’abril, l’Audiència Nacional va arxivar la causa penal contra els directius de la caixa alacantina per la comercialització de les quotes participatives i ara són els jutjats civils dels partits judicials on hi havia oficines de la CAM els que atenen les demandes dels afectats. El primer judici per aquesta via es va celebrar el mes de setembre passat. Tots esperen rebre justícia.