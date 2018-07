Acomiadats per la Generalitat Valenciana tres condemnats per Gürtel que volien salvar les ocupacions estant inhabilitats

Rafael Betoret, director del gabinet de l'exconsellera de Turisme Milagrosa Martínez, actualment a la presó; Jorge Guarro, excap de servei, i Ana Grau, excoordinadora de fires de l'Agència Valenciana de Turisme, han sigut cessats de les seues ocupacions per la Generalitat Valenciana, segons ha confirmat aquest divendres la pròpia Agència.

Els tres van ser condemnats a penes de presó (de fet els dos primers estan en la presó mentre la tercera està a l'espera de resolució de la seua petició d'indult) i també a penes d'"inhabilitació especial per a l'acompliment de càrrec o ocupació pública relacionada amb activitats pròpies de la contractació administrativa". Malgrat això, havien intentat mantenir-se al·legant que ara ocupaven llocs diferents als de l'època del PP, en què es van produir els fets pels quals han sigut condemnats.

A més dels dirigents de la trama Gürtel Fracisco Corretja, Álvaro Pérez i Pablo Crespo i de la que fou consellera de Turisme, Miraculosa Martínez, del PP, que va ser condemnada a 9 anys de presó, el seu cap de gabinet, Rafael Betoret, que ja s'havia declarat el 2011 culpable en el denominat cas dels vestits, va ser condemnat a sis anys de presó i inhabilitació per delictes continuats de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics en la peça relativa a l'adjudicació dels pavellons de la Comunitat Valenciana en la fira Fitur entre 2005 i 2009.

En aqueixa sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana del 2017, ratificada pel Tribunal Suprem al maig d'enguany, també van ser condemnats a presó i inhabilitació Jorge Guarro, Ana Grau i Issac Vidal, empleats de l'Agència Valenciana de Turisme. Tres d'ells -atès que Vidal ja no treballa en el sector públic-, han intentat mantenir les seues ocupacions al·legant que ocupaven en l'actualitat llocs als quals no afectaria la inhabilitació i per als quals havien sol·licitat excedència, suspensió de contracte o permisos temporals.

En aqueix sentit, quasi un centenar de treballadors de l'Agència Valenciana de Turisme van sol·licitar al maig al secretari autonòmic, el socialista Francesc Colomer, que se suspengueren les relacions laborals dels condemnats perquè, una vegada complides les condemnes, pogueren reincorporar-se als seus llocs. L'escrit signat per aqueix grup d'empleats considerava "desorbitades" les penes imposades i al·legava que eren víctimes "d'un context laboral pervers".

Després d'aqueixa pretensió d'exculpar els empleats públics condemnats per corrupció, en la qual s'assegurava, no obstant això, que no naixia del "corporativisme" sinó del "convenciment de la seua innocència", l'Agència Valenciana de Turisme va optar per fer una consulta datada l'1 de juny passat al TSJCV. Demanava un aclariment perquè especificara "a quines ocupacions o càrrecs públics" ve referida la inhabilitació i si "afecta a la seua relació laboral i lloc" en aqueix organisme.

El TSJ va respondre el 20 de juny i va indicar que hauria de ser la mateixa Agència Valenciana de Turisme la que ho determinara "a la vista de cadascun dels contractes", però assenyalava que la inhabilitació "ha d'entendre's en el sentit més ampli" i que al·ludeix "també a ocupacions anàlogues".

L'Agència Valenciana de Turisme ha assenyalat que Betoret i Guarro van ser cessats quan va arribar la comunicació judicial sobre la liquidació de les seues condemnes i Grau una vegada rebut l'aclariment del TSJ.

Rafael Betoret, que és funcionari, estava actualment en excedència voluntària. Jorge Guarro, que és personal laboral temporal, estava destinat el Servei de Producte i Territori de l'Agència de Turisme. I Ana Grau havia sigut destinada al Centre de Desenvolupament Turístic de Gandia.

D'acord amb la sentència, els condemnats han de retornar a la Generalitat Valenciana en concepte de responsabilitat civil 271.656 euros més interessos de demora.