La Fiscalia demana reobrir la investigació a Camps pel cas Gürtel després de les confessions i les condemnes

El buit en la sentència del cas Gürtel que es va deixar respecte a la cúspide del PP, on Francisco Camps es va lliurar de tota responsabilitat, podria emplenar-se després de saber-se que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la reobertura de la investigació contra l'expresident de la Generalitat.

Segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat eldiario.es, Anticorrupció sol·licitarà en les pròximes hores al jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional la reobertura del cas Gürtel per a procedir contra l'expresident i uns altres possibles implicats.

Les claus d'aquesta reobertura de la investigació contra Camps estan en la confessió de qui va ser el seu número 2 en el PPCV, Ricardo Costa, que va assenyalar directament Camps com a màxim responsable, i en les dels empresaris finançadors de la trama i del partit. Camps no va ser encausat en aquest cas per la prescripció dels delictes electorals i de falsedat documental investigats en aqueix procediment, però ara sí caldria obrir la porta a delictes de prevaricació -que prescriu als 15 anys, i els fets haurien ocorregut en la campanya de 2007- i malversació.

A més de Costa també va haver-hi altres membres de la trama que van confessar. Hi destaquen Álvaro Pérez 'El Bigotes', que assegurava que Camps va donar el vistiplau al sistema de finançament il·legal i que Costa consultava amb el president tots els moviments.

Per a jutjar a Camps, segons explica la SER, la Fiscalia demana que s'investiguen els fets de la peça 5 de Gürtel i reobrir el cas per les contractacions del Govern Camps en els seus primers anys (2004-2009), que està pendent de judici. Anticorrupció argumenta "noves revelacions" conegudes durant el judici. Amb elles, el jutge José de la Mata ordenarà amb tota probabilitat la reobertura del cas i la Fiscalia demanarà investigar els qui es van lliurar: Francisco Camps i altres noms com Juan Cotino.