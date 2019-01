La Generalitat Valenciana anul·la el pla amb què la trama Gürtel va pretendre fer una pilota urbanística a la Nucia

Francisco Correa es quedaria el 50% de 72,1 milions d’euros, uns 12.000 milions de pessetes de beneficis, per repartir-los entre els seus socis i presumptament amb l’alcalde. Això revelava un correu electrònic, que no està inclòs en la documentació judicial de la trama Gürtel, sobre l’intent de pilota urbanística que va intentar a la Nucia (la Marina Baixa), el municipi pel qual va entrar l’organització corrupta a la Comunitat Valenciana.

Amb Jacobo Gordon, amic des de la infància d’Alejandro Agag, gendre de José María Aznar, com a intermediari, i l’empresari castellanoleonés José Luis Ulibarri com a finançador, l’operació consistia a comprar a Murcia Puchades SL, que exerciria com a agent urbanitzador, els terrenys d’un PAI (programa d’actuació integrada) del qual disposaven d’informació privilegiada. Es tractava de destinar 10.000 milions de pessetes a comprar els terrenys i vendre’ls per 22.000 de pessetes. Traduït a euros, comprar per 60 milions per obtindre 132 milions.

Corretja ho resumia així: “Ulibarri posa la pasta i anem al 50%. I jo, d’aqueix 50%, repartisc amb l’alcalde, amb Ramón Blanco, amb Pablo Crespo... I no m’importa”

La relació d’Orange Market, la terminal de la Gürtel que dirigia Álvaro Pérez, El Bigots, amb l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, del PP, era la condició prèvia d’una pilota que havia de superar alguns problemes ambientals que Correa estava convençut de poder resoldre. “Jo tinc el contacte amb la persona, que és el fill de puta d’Esteban Pons, que l’han nomenat conseller d’Obres Públiques, que abans era de Presidència, us en recordeu, el que estava al Senat? Perquè aqueix m’ho arregla. A més, ens hem fet amics de l’alcalde del poble”, deia Correa.

El negoci no va prosperar, però el PAI Pie de Monte, d’uns 840.000 metres quadrats, va seguir la tramitació en un Ajuntament de la Nucia que continua presidint el mateix alcalde, Bernabé Cano, hui també vicepresident de la Diputació d’Alacant. L’aprovació al juny del 2013 de “l’homologació del Pla Parcial del Sector Pie de Monte del municipi de la Nucia”, ha sigut anul·lada per la directora general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Generalitat Valenciana, Rosa Pardo Marín, en una resolució del 21 de desembre de 2018.

L’anul·lació és conseqüència d’una sentència del Tribunal Suprem que va estimar el mes de juny passat un recurs de cassació contra una sentència anterior del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestimava un recurs presentat el 2017.

D’aquesta manera, el pla urbanístic Pie de Monte queda anul·lat. Però l’Ajuntament de la Nucia porta un altre procediment per a legalitzar aqueixa actuació des del març del 2010 de manera idèntica, aquesta vegada com a part d’un concert previ de revisió i adaptació del pla general d’ordenació urbana (PGOU) del municipi.

El precedent de l’anul·lació judicial complica la legalització d’una requalificació urbanística a què l’alcalde de la Nucia, com s’ha vist, no està disposat a renunciar.