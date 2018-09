La reobertura de la peça de Gürtel apunta a un contracte amb Orange Market que esguita l'eurodiuputat del PP González Pons

La reobertura de la peça 5 del cas Gürtel per part de l'Audiència Nacional torna a posar en qüestió els contractes de la Generalitat valenciana amb Orange Market. La intenció del tribunal és conéixer si els superiors de la principal imputada en aquesta causa, l'exdirectora general Dora Ibars, li van donar indicacions per a contractar amb la trama corrupta dirigida a València per Álvaro Pérez "El Bigotes" i a Madrid per Francisco Correa.

Recorda la Sala que els fets imputats a Ibars es refereixen, en primer lloc, a la contractació directa de la societat Orange Market en 2005 per a l'elaboració de la Guia de la Comunicació de la Generalitat i un pen drive que s'anava a utilitzar com a regal institucional, un procediment en el qual per a sostraure's del control administratiu les parts van acordar l'emissió de diverses factures fins a aconseguir el valor del preu cobrat per Orange Market, de 88.975,59 euros, dels quals es van arribar a pagar 58.580,96 euros, ha explicat l'Audiència Nacional en un comunicat.

Aquesta guia de la comunicació de la Generalitat de l'any 2005 la va presentar l'actual eurodiputat del PP Esteban González Pons quan era conseller de Presidència. L'adjudicació es va realitzar diversos mesos abans de la seua arribada a la conselleria, però sent ell responsable del departament es van realitzar tots els pagaments. Alguns molt sospitosos perquè la guia no la va fer Orange Market sinó una altra empresa.

La guia de mitjans que va presentar González Pons

El testimoni del polític valencià pot ser fonamental en aquesta peça posat que era mà dreta de Francisco Camps, a qui la Fiscalia Anticorrupció sí que ha demanat investigar en aquesta causa reoberta per l'Audiència Nacional per si fóra qui va ordenar contractar a l'empresa de capçalera de la trama a València.

Com ja va explicar eldiario.es, Esteban González Pons va relatar en la seua autobiografia 'Camisa Blanca', que aquest contracte va estar a punt d'eixir-li molt car perquè va estar a punt de ser imputat. "Algú molt important en el Ministeri de l'Interior va insistir confidencialment davant els periodistes perquè em presentaren com a possible embolicat en un conegut assumpte judicial que no tenia res que veure amb mi", relata. L'ara eurodiputat i portaveu de la delegació espanyola del PP a Brussel·les afirma en el seu llibre que es va intentar "fer-li mal" i "embrutar-lo", i revela: "sense tindre per què, em va salvar Garzón". L'exjutge va ser el primer instructor del cas Gürtel.

Quan va esclatar l'escàndol l'any 2009 i ja com a sotssecretari portaveu del PP, González Pons va ser qui va forçar la dimissió de l'exsecretari general del PP Ricardo Costa quan va ser imputat. Aqueix 9 d'Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, va dir la cèlebre frase: "La festa s'ha acabat". Costa li va replicar en una memorable roda de premsa: "La festa en el PP no s'acaba mai".

Ricardo Costa i els capitostos de la trama han sigut fonamentals per a la reobertura d'aquesta peça que podria implicar Francisco Camps en el finançament il·legal del PP de la qual cosa es va salvar en primera instància. Ací els delictes serien més greus, perquè s'intenta demostrar que els pagaments al PP van ser a canvi de contractes públics amb la Generalitat. El delicte de malversació de cabals públics.