El Suprem revisa la sentència de Gürtel pel cas Fitur, que va condemnar una exconsellera del PP valencià

El Suprem revisa aquest dimecres la sentència del Tribunal Superior de Justícia de València (TSJV) que va condemnar als capitosts de la trama Gürtel Francisco Correa i Pablo Crespo a 13 anys de presó, Álvaro Pérez, El Bigotes, a 12 anys i a l'exconsellera de Turisme Milagrosa Martínez, del PP, a 9 anys.

La vista és presidida pel magistrat Andrés Martínez Arrieta. En la sentència citada també van resultar condemnats Isabel Jordán (6 anys), Cándido Herrero (4 anys i 4 mesos) i Mónica Magariños (3 anys).

L'excap de gabinet de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ja va ser considerat culpable en la "causa dels vestits", també va ser condemnat a 6 anys de presó i els ex alts càrrecs de la Conselleria de Turisme Isaac Vidal, Jorge Guarro i Ana Grau, a 7, 4 i 3 anys, respectivament. Tots ells han recorregut davant el Suprem.

La sentència deixa constància que les empreses de Correa van rebre 5.696.428 euros dels fons públics de la Generalitat per a executar els contractes de representació en Fitur que s'han demostrat manipulats.

D'aqueixa quantitat, 1.937.957 euros corresponen a beneficis percebuts pels treballs realitzats en adjudicacions de forma il·lícita i 176.812 per sobrecostos o duplicitats facturades a la Generalitat Valenciana pel seu expositor en Fitur entre 2005 i 2007.

El Tribunal Superior de Justícia de València va ordenar l'ingrés a la presó de Correa, Crespo i Pérez en estimar la petició de la Fiscalia Anticorrupció en aqueix sentit i amb l'argument del risc de fugida. Ho va fer al febrer del 2017.

En la sentència, de 558 pàgines, es condemnava a onze dels tretze acusats per delictes d'associació il·lícita, prevaricació, tràfic d'influències, malversació, falsedat i suborn, i es determinava que la trama de Correa es va crear ex profeso per a manipular concursos públics i enriquir-se aplicant marges desproporcionats, duplicant partides i facturant despeses inexistents.



Així mateix es conclou que la Conselleria de Turisme, entre els anys 2005 i 2009, va alterar els criteris d'adjudicació dels contractes i va beneficiar irregularment les empreses de la trama, a les quals va facilitar informació privilegiada.