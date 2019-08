Hisenda defensa que les conselleries de Compromís carreguen amb la meitat de les retallades perquè les seues partides van augmentar més en 2019

La Conselleria d'Hisenda manté i defensa que el repartiment de les retallades per conselleries forçades -en part- per la falta de Govern a Madrid s'ha fet amb un criteri "escrupolosament conceptual i objectiu". Des del departament que dirigeix Vicent Soler incideixen que han seguit una lògica "purament tècnica" i que si els quatre departaments que gestiona Compromís han d'assumir més de la meitat de la tisorada és perquè tenien "més recursos disponibles", tot això després d'una "minuciosa anàlisi" de les necessitats de cada conselleria.

Tal com va avançar eldiario.es les conselleries presidides per Compromís assumiran retencions per valor de 226,8 milions, les controlades pel PSPV, de 163,3 milions i les dirigides per Unides Podemos, de 48,4 milions, ha reconegut. "El repartiment obeeix al fet que les conselleries de Compromís van registrar el 2019 un major creixement pressupostari respecte a 2018 i, lògicament, la disponibilitat en l'últim quadrimestre de l'any és molt més gran".

"Els departaments autonòmics controlats per Compromís van registrar en 2019 un augment pressupostari de 789,4 milions (11,68%) davant dels 449,7 milions (5,8%) de les conselleries sota la direcció del PSPV. L'increment percentual del pressupost de 2019 de les conselleries de Compromís duplica les del PSPV i en xifres absolutes és de 339,7 milions d'euros", han argumentat des d'Hisenda, tot citant les xifres del pressupost de la Generalitat per a aquest 2019.

Fonts de les Conselleria d'Hisenda han afegit que el repartiment de les retallades "s'ha realitzat amb un esperit d'absolut mestissatge entre la Direcció General de Pressupostos (PSPV) i la Secretaria Autonòmica d'Hisenda (Compromís)". "De tota manera, cal insistir que el criteri adoptat per a la proposta de retencions de crèdit a les conselleries està molt llunyà de qualsevol plantejament de tipus partidista", han conclòs a preguntes d'aquest periòdic.