Huit nous positius eleven a 30 el número de contagiats per coronavirus en la Comunitat Valenciana

La subdirectora general d'Epidemiologia, Hermelinda Vanaclocha, ha comparegut aquest dijous en roda de premsa per a actualitzar les dades en relació al coronavirus en la Comunitat Valenciana, ja que la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha viatjat a Brussel·les per a assistir divendres a una reunió extraordinària del Consell de la Unió Europea. Es tracta d'una trobada del Consell d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors per a debatre les últimes novetats en relació amb el coronavirus, Barceló participa en representació de totes les comunitats autònomes, responsabilitat que exerceix durant tot aquest semestre.

🔘 @GVAsanitat confirma 8 nuevos casos positivos de #coronavirus en la Comunitat Valenciana:

🏥 2 en @GVAsaludelche

🏥 1 en @GVAhOrihuela

🏥 2 en @chpcastellon

🏥 2 en @GVAclinic

🏥 1 en @GVAdsarnau



➡ El número de positivos en la Comunitat asciende a 30 hasta el día de hoy pic.twitter.com/524ijmZIus — GVA Sanitat (@GVAsanitat) March 5, 2020

L'Hospital General Universitari d'Elx ha registrat dos casos, corresponents a un home i una dona que van viatjar al nord d'Itàlia. A l'Hospital del Baix Segura, a Oriola, s'ha detectat un nou cas, que és un contacte de l'empresari que va donar positiu dijous. D'altra banda, s'han conegut dos casos a l'Hospital Provincial de Castelló. Són dues persones de nacionalitat italiana que van viatjar pel nord d'Itàlia i que es troben a Espanya de viatge. També s'ha detectat, a l'Hospital Arnau de Vilanova, un cas positiu en un home que va viatjar al nord d'Itàlia.

Finalment, han donat positiu dos pacients a l'Hospital Clínic de València. Un d'ells és un home de 89 anys amb problemes de salut del qual, fins al moment, es desconeix l'origen del contagi. L'altre positiu correspon a un professional sanitari que va viatjar al nord d'Itàlia, per la qual cosa es tracta d'un cas importat. En aquest cas s'ha activat, a més del protocol habitual, el protocol de prevenció de riscos laborals del centre hospitalari. S'ha elaborat un cens de totes les persones amb les quals ha tingut relació pel seu treball: altres professionals sanitaris, pacients i contactes socials.

Per tant, el nombre de casos positius en la Comunitat Valenciana ascendeix a 30 fins al dia de hui.

Vanaclocha ha informat que han donat negatiu fins al moment 618 proves i que s'han atés a través del telèfon 900 300 555 (per a persones que han viatjat a les zones de risc) més de 5.400 cridades fins a les 17 hores del dijous. Més de la meitat d'elles s'han efectuat per a sol·licitar informació general, i només el 8% correspon a cridades de persones que presenten simptomatologia compatible amb la malaltia. La resta no compleix criteris clínics.