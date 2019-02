La ITV de la fillastra de Blasco va ocultar una "pilotada" de 48 milions d'euros en la seua venda

La revenda en 2005 d'un dels lots privatitzats de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) que va licitar l'exconseller Rafael Blasco en 1998 va suposar un "pilotada" de 47,9 milions per a empresa de la fillastra del conseller i un amic seu. És la informació que ha portat el potaveu de Compromís, Fran Ferri, a la Fiscalia Anticorrupció, en el marc de l'Operació Erial, per la qual Eduardo Zaplana, aleshores president de la Generalitat, està imputat.

Entre les investigacions del cas Erial es troben presumptes pagaments de comissions de l'empresa de la família Cotino que treballava amb les ITV, Sedesa, a l'expresident de la Generalitat. Les dades de la coalició valencianista apunten a un altre dels lots, fora de la investigació, que és el que es va adjudicar a l'empresa Atecsa en 1998.

La de les inspeccions tècniques de vehicles va ser la primera privatització del govern autonòmic del PP i va suposar tota una ganga per a les empreses adjudicatàries. En 2005, amb Blasco com a conseller de Territori, es van augmentar les tarifes de les ITV (les més cares d'Espanya) i es va introduir com a obligatòria una prova de so, voluntària en altres autonomies. Les tarifes per vehicle dièsel van augmentar un 133%, passant de 18 a 42 euros. Sumant l'aplicació de l'IPC, la prova d'emissions i la prova de sonometria, en deu anys les empreses concessionàries van incrementar la facturació en 318 milions d'euros, segons calcula la coalició.

La filla de l'esposa del conseller amb el seu anterior matrimoni participava al 25% d'una de les empreses concessionàries, el grup Tempero 9000. Aquest grup va comprar el 99% de les accions d'Atecsa, la primera empresa que gestionava les ITV, només un any després de l'adjudicació. Un altre 25% era propietat de Juan Ramón Ferris Tortajada, amic de Blasco, a qui el exconseller va dir conéixer de manera superficial en la comissió d'investigació del 'cas Taula'.

Sis anys després, Tempero 9000 va ser comprada per dues empreses: el fons Dinamia i Nmás 1, dues firmes de capital risc. En aquell moment, la premsa va recollir que la venda s'havia produït per 14 milions d'euros, com figurava en una notificació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En el contracte de compravenda en mans de la coalició, s'assegura que l'import de la venda és de 47,9 milions d'euros al comptat; 15'9 milions per cada part del grup empresarial. La concessió a Atecsa en 1998 va suposar el pagament de 1,3 milions de pessetes (prop de 8.000 euros) per l'empresa.