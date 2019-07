El director del banc públic sol·licita al parlament valencià comparéixer per explicar la quitació a Prensa Ibérica

El director general de l’Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, ha presentat a la Mesa de les Corts un escrit en què demana comparéixer en la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda per explicar“la venda del crèdit que tenia amb el Grupo Zeta” a Editorial Prensa Ibérica (EPI) amb una quitació d’1,3 milions d’euros, el 70%.

Illueca ha sol·licitat a petició pròpia acudir a aclarir davant els diputats la situació d’aquest crèdit que va estar cobrant-se fins a la fallida de Zeta i malgrat que la societat que el va subscriure sempre havia sigut solvent. El director general de l’IVF va ser forçat per Presidència a eixir davant els mitjans de comunicació a explicar la quitació que beneficiava el diari Mediterráneo, en què té l’1,16% el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Illueca va dir que el president li va telefonar per interessar-se per l’operació, però que no sabia que Puig tenia accions en Mediterráneo.

El mateix Puig ha explicat en sengles declaracions a periodistes a Brussel·les i Borriana que les accions són de fa trenta anys i que no es va abstindre de votar el decret que va permetre la quitació a EPI perquè era una norma genèrica. PP i Ciutadans han demanat que comparega en la Diputació Permanent del parlament valencià del pròxim 23 de juliol, però no hi anirà. Les explicacions a què s’ha compromés el president de la Generalitat les donarà després de l’estiu.