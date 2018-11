Iberdrola denuncia un ajuntament d’Alacant per haver-se enganxat a la llum i li reclama 63.000 euros

63.000 euros. Aquesta és la quantitat que Iberdrola reclama a l’Ajuntament de Rafal (Alacant) per haver-se enganxat a la llum. L’elèctrica va denunciar davant la Guàrdia Civil al juny del 2017 el consistori alacantí, i per tant el seu alcalde com representant legal de la institució, el diputat autonòmic socialista Manuel Pineda, per un delicte de defraudació de fluid elèctric per a l’enllumenat públic. Des d’Iberdrola han explicat que la denúncia per frau elèctric és contra l’Ajuntament i el seu alcalde: “Eren connexions directes a la xarxa d’enllumenat públic. Es tallava el servei i tornaven a enganxar-s’hi”.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 3 d’Oriola, després d’incoar judici per delictes lleus, va remetre el cas al TSJ valencià pel fet de quedar acreditada la condició d’aforat de Pineda. No obstant això, l’alt tribunal valencià no ha admés la causa perquè no es considera competent “per tal com no hi ha indicis de criminalitat imputables a l’aforat” i l’ha retornada al Jutjat d’Oriola perquè continue la tramitació del procediment.

Pineda ha assegurat, en declaracions a eldiario.es, que es tracta d’un tema que es van trobar quan van arribar a l’alcaldia el 2011 i que les irregularitats provenen d’un sector residencial la urbanització del qual va acabar el 2008. “No en sabíem res i un dia ens van deixar sense llum en aquest sector, on hi ha habitatges i un parc, per la qual cosa vam presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil contra la subministradora”, ha dit. En aquell moment, la jutgessa va donar la raó a l’elèctrica, que havia tallat la llum, perquè no se li pagava el servei.

El socialista ha assegurat que la primera comunicació de què té constància és del 2013, “encara que jo me’n vaig assabentar després”, i és el 2017 que l’empresa elèctrica judicialitza el tema, “jo no sabia si estàvem enganxats o no, nosaltres pagàvem totes les factures que ens arribaven”. El també diputat autonòmic insisteix que han intentat resoldre aquesta qüestió amb Iberdrola durant dos anys, “però ha sigut impossible”. “Vam pagar una factura de 30.000 euros, que és el que vam calcular que devíem, però Iberdrola ens reclama 63.000 euros més”.

L’Ajuntament de Rafal està disposat a pagar, tal com afirma Pineda: “El que volem és depurar la irregularitat i pagar el que marca la llei, que és la que es correspon amb el consum de l’últim any, siguen 30.000 o 63.000 euros, però que siga el que realment toca”. Per això, han encarregat a la nova comercialitzadora amb què han contractat el subministrament elèctric el càlcul del consum en un any per a intentar aconseguir un acord sobre la quantitat a pagar, encara que l’alcalde no és optimista per l’actitud d’Iberdrola en tot aquest procés: “Hem tingut problemes fins i tot perquè ens donaren els butlletins”.

A falta d’un consens entre les parts, haurà de ser el Jutjat d’Instrucció número 3 d’Oriola l’òrgan que dictamine i decidisca la quantitat que el consistori alacantí haurà d’abonar finalment.