Prensa Ibérica tanca ‘Levante de Castelló’ després de la compra de ‘Mediterráneo’ i passa la tisora per ‘Superdeporte’

La quitació del deute del 70% que va permetre a Editorial Prensa Ibérica (EPI) comprar el Grupo Zeta no ha evitat que l’hòlding presidit per Javier Moll inicie retallades de personal. A la Comunitat Valenciana, EPI tancarà Levante de Castelló i despatxarà mitja dotzena de periodistes de Superdeporte, malgrat que l’Institut Valencià de Finances (IVF) de la Generalitat es va sumar a la banca i va perdonar 1,3 milions d’euros de diners públics per facilitar l’operació mediàtica.

EPI ja ha comunicat als comités d’empresa de Superdeporte i Levante-EMV les retallades per a adaptar-se als nous temps. De l’edició castellonenca de Levante-EMV eixiran 17 persones, la majoria periodistes. Fonts coneixedores de la negociació asseguren que alguns seran recol·locats en l’edició de València i uns altres en Mediterráneo, encara que en seran pocs, confirmen les mateixes fonts. De la seua banda, l’única capçalera esportiva de la Comunitat Valenciana ha proposat acomiadar entre 5 i 9 treballadors i baixes incentivades de 30 dies per any treballat fins un màxim de 18 mesos.

Amb la compra del Grupo Zeta, EPI ha adquirit el periòdic Mediterráneo, que era amb el que tenia el deute l’Institut Valencià de Finances, en concret pel finançament de la seua impremta de Biar. A més, el mateix president de la Generalitat, Ximo Puig, és accionista de Mediterráneo des dels anys 80 i té 177.886,06 euros en accions, que donen capacitat per a acudir a les juntes.