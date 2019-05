Prensa Ibérica, editora de ‘Levante-EMV’ i ‘Información’, acaparen un terç de la publicitat de Presidència de la Generalitat

El repartiment de la publicitat institucional del 2018 continua amagat amb pany i clau. Els set milions d’euros que es van destinar l’any passat a promoció de les accions del Consell continuen sense estar accessibles en GVAOberta, el web de Transparència de la institució autonòmica, encara que eldiario.es si que ha pogut tindre accés al pressupost gestionat per la Conselleria de Presidència, el més elevat de tots els departaments del Botànic, amb 3,3 milions.

L’any passat, segons la informació a què ha tingut accés aquest diari, els diferents suports del Grupo Prensa Ibérica, editor de Levante-EMV i Información d’Alacant –líders d’audiència en paper–, van acaparar un terç del total dels diners que va repartir Presidència de la Generalitat. Levante-EMV va ingressar per promoció institucional quasi 450.000 euros (378.382 euros el 2017), als quals cal sumar 103.000 euros de l’edició digital. Información, de la seua banda, va ingressar 346.000 euros (245.822 euros un any abans) i l’edició digital 62.000.

En total, i sumant Levante TV, la 97.7 Radio i Súper Deporte, el grup que presideix Javier Moll va superar un milió d’euros d’ingressos publicitaris repartits per Presidència. Queden per assignar quatre milions d’euros de les altres conselleries, encara que en aquest cas no s’ha pogut conéixer perquè no està tampoc publicada aquesta despesa en GVAOberta.

La Cadena SER, líder indiscutible d’audiència, va rebre en l’emissora general 180.000 euros, als quals cal sumar tota la publicitat ingressada per les seues ràdios locals a Alacant, Castelló, Elda, Alcoi i altres. Onda Cero s’ha quedat en la meitat, ja que ha rebut la seua emissora de València 96.000 euros, mentre que la Cadena COPE ha ingressat 74.000 euros.

El principal competidor de Levante-EMV, Las Provincias va aconseguir 286.000 euros el 2018 del departament de Presidència (201.381 euros el 2017). Més de 240.000 per a l’edició en paper i 62.000 per al web, que és la líder d’audiència en la Comunitat Valenciana.

L’edició en paper d’El Mundo a la Comunitat Valenciana va ingressar per publicitat institucional de Presidència més de 160.000 euros. Hi segueix el periòdic Mediterráneo –fa poc adquirit pel grup EPI i en què el president de la Generalitat té quasi 177.886 euros en accions–, que el 2018 va obtindre en publicitat institucional més de 155.000 euros (179.192 euros un any abans). La Razón, sense comptar l’edició digital, va ingressar quasi 58.000 euros en anuncis de Presidència.

Eldiario.es va ingressar de publicitat institucional 31.396 euros el 2018 (37.610 euros el 2017) i Valencia Plaza 25.110, als quals caldria sumar els ingressos de la seua revista Plaza, Castelló Plaza i Alicante Plaza.