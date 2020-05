Ignacio Escolar: “Hem trobat una taula de salvació enorme que són els nostres lectors”

Periodisme de qualitat, pels lectors i per als lectors. És el model que planteja el director d’eldiario.es, Ignacio Escolar, per sobreviure a la crisi econòmica derivada del coronavirus. El periodista ha participat dijous en un col·loqui de la Unió de Periodistes Valencians, moderat per la seua presidenta, Noa de la Torre, juntament amb Javier Alfonso, director de ValenciaPlaza, sobre la crisi i els canvis en el sector que estan arribant amb la pandèmia.

L’aturada en l’activitat econòmica que comporta el confinament per la COVID-19 ha provocat una caiguda d’ingressos en els mitjans de comunicació sense precedents i ha portat grans redaccions a fer retallades i prescindir de treballadors. “En la part publicitària ho passem igual de malament que la resta dels mitjans. Però hem trobat una taula de salvació enorme que són els nostres lectors. Ens han respost de manera excepcional”, explica el director d’eldiario.es. Escolar ha explicat que aquest mitjà ha passat en dos mesos de 36.000 a més de 53.000 socis que donen suport econòmic al projecte.

Aquest suport, assenyala, “ens està permetent que siguem una redacció anòmala: no estem fent ERTO, no farem acomiadaments, hem retallat els sous més alts en redacció; hem congelat el repartiment de dividends entre els accionistes (...) Tot això gràcies als lectors als quals els contem que aquest seria el pla”. Enguany, apunta el director, serà el primer en què eldiario.es ingresse més o menys el mateix dels lectors que dels anunciants.

El director d’eldiario.es coincideix amb el responsable de ValenciaPlaza a assenyalar que la manera de sobreviure a la crisi és “fent periodisme”. Els mitjans han multiplicat per tres i per quatre les seues audiències diàries, i han arribat a xifres rècord en les edicions digitals, espai en què tots dos diaris són natius. Però, consideren, no es quedaran si no continuen rebent una bona informació. La gent recorre als mitjans que no ho xifren tot a captar audiència quan volen “separar el gra de la palla”, ha comentat Javier Alfonso.

“Quan penses en quina mena de periodisme has de fer perquè la gent pague, no valen els gatets i les Kardashian. Quan vas per l’audiència, el tipus de periodisme que fas és totalment diferent. Crec que això servirà perquè fem un periodisme més bo”, ha expressat Escolar en referir-se a l’afonament del pes econòmic de la publicitat. La publicitat ‘al pes’, pagada segons visualitzacions, no tindrà el mateix valor que la que acompanya una informació, una opinió o una anàlisi de qualitat. “Si el mitjà té poca credibilitat, val poc”, postil·la Escolar.

Sobre les ajudes institucionals als mitjans, tots dos periodistes defensen que el suport econòmic del Govern es produïsca sempre que es garantisca la independència dels mitjans. En el cas del director d’eldiario.es, creu que hi ha campanyes que són servei públic per definició, com els telèfons d’informació sobre la violència masclista o les campanyes de vacunació, encara que considera que la publicitat institucional s’ha utilitzat com a forma de control mediàtic i s’ha repartit de manera opaca. “Els governs no volen un repartiment objectiu, volen repartir a gust seu”, adverteix de la seua banda Javier Alfonso.

Pel que fa a la dependència dels gegants digitals com Google o Facebook i els seus algorismes, el director d’eldiario.es considera que els mitjans han d’allunyar-se d’aquestes dinàmiques del SEO: “Nosaltres fem titulars per als lectors, no per als algorismes. En el moment en què ho fas et converteixes en ostatge”.