Imputada la directiva acomiadada pel robatori de 4 milions en EMT València

La investigació judicial sobre el robatori de 4 milions d'euros en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) comença a prendre forma.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han informat aquest dijous que el titular del Jutjat d'Instrucció 18 ha acordat en una provisió citar a declarar com investigada a la directiva de l'EMT acomiadada després del frau, Celia Zafra. La citació està prevista per al dia 12 de novembre a les 12.00 hores.

En la mateixa provisió, el magistrat, a la vista de dos oficis policials, ha acordat expedir comissió rogatòria a les autoritats judicials de Hong Kong per a sol·licitar les dades d'identitat de persones titulars i autoritzades en diversos comptes de l'entitat Bank of China, així com documentació contractual i moviments d'aqueixos comptes.

A més, sol·licita a l'empresa Google Ireland que remeta al jutjat informació i dades tècniques associades a un determinat compte de correu electrònic.

El jutge ha lliurat també una comissió rogatòria a les autoritats judicials dels Estats Units perquè faciliten al jutjat informació relativa a les sol·licitants i titulars d'un domini d'Internet i un compte de correu electrònic

Finalment, ha demanat recaptar informe a la Fiscalia sobre la petició de diligències tendents a identificar a l'usuari de les IP associades a aqueix últim compte de correu, així com sobre l'accés a les safates d'entrada i eixida del citat compte, en tractar-se d'informació protegida pel dret al secret de les comunicacions.

Com ha informat aquest dijous eldiario.es, el magistrat ha acceptat la personació del PP com a acusació popular. Per a això, els populars hauran d'abonar una fiança de 1.000 euros.

Zafra va ser acomiadada de forma fulminant després de comprovar l'EMT que va ordenar abonar els 4 milions d'euros en huit transferències mitjançant un PDF amb signatures falsificades, quan només el gerent i la directora de gestió poden autoritzar pagaments per banca en línia amb les claus que només ells tenen, i per facilitar als estafadors documentació interna i secreta (documents amb les signatures de tots dos superiors i els seus DNI).