Imputats els 9 alts càrrecs 'col·locats' per PSPV i Compromís en Divalterra, tres d'ells candidats el 26M

Els nou directius que haurien sigut 'endollats' per PSPV-PSOE i Compromís en l'empresa pública de la Diputació de València Divalterra, assumpte investigat en el cas Alqueria, han sigut cridats a declarar com investigats pel jutge per al pròxim mes de juny. Entre aquests nou directius es troben dos candidats del PSPV-PSOE a les alcaldies de l'Alqueria de la Comtessa i Rocafort, Voro Femenia i Víctor Jiménez, respectivament i un candidat a regidor de Compromís a Silla.

D'aquests nou directius han sigut cridats a declarar davant el jutjat d'instrucció número 9 de València el dia 3 Pau Pérez, José Luis Melero, María Soledad Torija i Raúl Ibáñez, mentre que per al dia 7 estan citats Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Voro Femenia, Víctor Jiménez i Lucas Ferrando.

Amb aquestes imputacions s'amplia la llista dels investigats en el cas Alqueria, encapçalats per l'expresident de la Diputació i aspirant a l'alcaldia d'Ontinyent Jorge Rodríguez i cinc membres del seu equip assessor més pròxim. Després de la investigació (i la seua detenció per un dia), Rodríguez va dimitir com a cap de la Corporació provincial. L'alçament del secret del sumari ha portat Rodríguez a perdre la seua condició de candidat socialista a Ontinyent i encapçalar la seua pròpia llista per a tractar de conservar l'alcaldia.

José Luis Melero és també el número 2 de la llista municipal de Compromís a Silla, mentre que Raúl Ibáñez és portaveu de la coalició a Sueca, però no repeteix en la candidatura municipal per al 26 de maig.

Als ara citats se'ls atribueixen suposats delictes de prevaricació i malversació per la contractació d'alts directius en Divalterra (l'antiga Imelsa) en contra d'informes jurídics que assenyalaven irregularitats.