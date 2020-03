Inconscients que ixen al carrer sense causa major: policia i Guàrdia Civil comencen a posar les primeres sancions

La policia nacional, les policies locals i la Guàrdia Civil han començat a posar les primeres sancions i a realitzar les advertències corresponents a desenes de persones que s'han saltat la quarantena. La majoria són corredors i ciclistes, encara que també hi ha cas de famílies senceres, com la que mostren aquestes imatges gravades des d'un habitatge particular al parc de l'antic llit del riu Túria de València.

Ni un día de estado de alarma y ya hay familias que bajan en grupo al río (niña y abuelos incluidos). Y Runners, bicis... hay quien no tiene remedio 🙈🙈 pic.twitter.com/X59jAYFqn3 — Julián Lafuente (@JLafuenteS) March 15, 2020

La Policia Local de València ja ha hagut d'actuar en aquest emplaçament, com s'observa en aquest altre vídeo, i ha començat a controlar el passeig marítim de les platges de les Arenes i la Malva-rosa.

Quedarse en casa no es bajar al río a hacer deporte o pasear #Yomequedoencasapic.twitter.com/IELmv1sDLa — Con 💯 sador-Miguel (@Consensador) March 15, 2020

En altres imatges es veu a la Guàrdia Civil parant a un ciclista. L'actuació de les diferents policies està sent molt important per a afavorir el confinament, però també la de la ciutadania.

"No estem parlant de grans xifres, però sí que parlant de gent que es pensa que són una vacances. No acabarà el dia sense que comencem a posar multes. En breu comunicarem que tanquem el riu", explica el regidor de Seguretat Ciutadana de València Aaron Cano. Cano assegura que es prendran totes les mesures necessàries per a fer complir l'Estat d'Alarma.

Moltes persones enlletgeixen actituds incíviques als seus veïns, la qual cosa afavoreix també la conscienciació als menys responsables. En aquesta imatge, la Guàrdia Civil sanciona a un ciclista que anava a agafar la bicicleta a Oliva (València).