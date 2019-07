Inmaculada Rodríguez-Piñero: “Renunciar per posicions ecologistes al desenvolupament del port és renunciar al desenvolupament de València”

La polèmica ampliació del port de València ha de ser consensuada, però ha de fer-se. És la posició de l’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, una de les veus de la Generalitat en el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València, que es mostra favorable a una ampliació “harmònica” del port i fa èmfasi en la necessitat de ser més competitius davant els reptes comercials globals. L’adjudicació de la controvertida ampliació nord –amb un pressupost d’uns 1.200 milions d’euros–, que va quedar fora finalment de l’ordre del consell del Port de València de divendres, ha motivat l’alarma entre diferents col·lectius ecologistes i ciutadans que demanen una altra avaluació ambiental.

Per a Rodríguez-Piñero, l’ampliació del port ha de dur-se a terme de manera “harmònica i equilibrada” i respondria a la necessitat de la ciutat de ser “cada vegada més competitius” davant un desenvolupament global cada vegada més desafiador. “Es tracta de buscar un diàleg per a aconseguir que la integració del port a la ciutat siga el que tots volem que siga. Hi ha punts de millora d’aqueixa integració? Per descomptat, però ningú pot negar la necessitat que té el port de València de millorar i ampliar les seues instal·lacions i ser competitiu”, remarca l’eurodiputada.

Pel que fa a les diverses crítiques, que des de col·lectius ecologistes i ciutadans mantenen la necessitat de renovar l’actual declaració d’impacte ambiental –i a la qual s’han sumat càrrecs institucionals com l’alcalde de València, Joan Ribó, i veus del món acadèmic–, l’eurodiputada es mostra prudent i apel·la a la necessitat d’obtindre més informació.

“L’actual declaració d’impacte ambiental és del 2007 i hi ha dos informes tècnics. El que va fer la Universitat Politècnica, que considera que no cal modificar la declaració d’impacte mediambiental, i segons el qual l’ampliació de les terminals no afectaria l’ecosistema. El secretari general de l’Ajuntament de València considera que sí. Jo necessite tindre més informació, perquè no em puc pronunciar sobre una cosa en què hi ha qüestions tècniques que no he estudiat i que desconec”, ha manifestat Rodríguez-Piñero.

Malgrat les crítiques dels ecologistes, la també eurodiputada planteja la necessitat del port i de la ciutat d’aconseguir un punt comú, en pro d’un desenvolupament econòmic autonòmic que considera “vital”. Per a Rodríguez-Piñero, renunciar a la potencialitat del port equival a renunciar al desenvolupament de València, i qualifica aquesta infraestructura com “un dels principals avantatges competitius que tenim a la ciutat de València”.

L’eurodiputada també ha apuntat la possibilitat de “pensar en un pla de desenvolupament especial amb vista al futur de tota la façana marítima, des de la Patacona fins als Poblats *Marítims”. A més, ha subratllat la necessitat d’arribar a “solucions d’equilibri, que no s’han de solucionar en debats mediàtics, s’han de solucionar en reunions de treball i en la necessària cooperació institucional”.

“Renunciar per posicions ecologistes al desenvolupament del port, que ha de ser necessàriament sostenible, és renunciar al desenvolupament de València. Estem competint en un món molt globalitzat i no pots deixar d’exportar i importar i, doncs, el que hem de fer és un desenvolupament harmònic del port i la ciutat de València”, afirma Rodríguez-Piñero.

Dubtes sobre l’ampliació

No obstant això, els crítics amb l’ampliació plantegen que el port de València està centrat, principalment, en el trànsit de contenidors i que això equival al fet que l’ampliació del port no es traduïsca necessàriament en un augment de l’impacte econòmic a la ciutat. A més, afirmen que les infraestructures portuàries actuals no estarien preparades per a suportar l’augment d’activitat que comportaria l’operació. Per a la consellera, aquestes afirmacions haurien de ser “demostrades amb dades”.

“El port de València sí que ha fet un estudi sobre l’impacte econòmic que tindria l’ampliació a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a Europa. Som un dels ports principals de la Unió Europea i volem continuar sent-ho. Necessitem un debat seriós i sense apriorismes, perquè el desenvolupament ha de ser necessàriament sostenible. Per descomptat, el port de València és una estructura bàsica per al nostre desenvolupament i és totalment compatible. De fet, el debat que està produint-se sobre la necessitat d’ampliar el port o no, no es dona a Barcelona, ni a Amsterdam, ni a Gènova... només es dona ací. Siguem més globalistes, hem de tindre els focus més llargs i treballar des del rigor... per descomptat, aquests titulars no ajuden”, conclou Rodríguez-Piñero.