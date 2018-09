Interior, "preocupat" pels ultres, prendrà "totes les mesures precises" per a evitar nous atacs de l'extrema dreta el 9 d'Octubre

S'aproxima la celebració del 9 d'Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, i encara romanen en la retina les agressions de grups d'extrema dreta als participants -i a alguns fotoperiodistes- en la manifestació per la llengua que tradicionalment se celebra aqueix dia a la ciutat de València. A més, els ultres han protagonitzat en les últimes setmanes diversos actes en localitats com Paiporta o Bétera, ambdues amb governs d'esquerres i amb alcaldesses de Compromís.

Amb aquests antecedents, amb una extrema dreta embravida i que s'ha llevat la careta, el Ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assenyalat aquest dimarts a València que s'adoptaran "totes les mesures precises" per a evitar que es puguen repetir incidents violents, com els de fa un any. "Clar que estem preocupats pels grups radicals que fan de la violència un modus vivendi i que alteren la convivència", ha reconegut el ministre.

Així, ha assegurat que el Ministeri garantirà "un espai públic per a tots, perquè tothom celebre conforme a les seues idees un dia tan especial", en referència al 9 d'Octubre, i que no es convertisca en un "xafarranxo" que "diu molt poc" dels qui en ell intervenen.

Retirada de les concertines

El titular d'Interior també s'ha referit a la retirada de les concertines a les fronteres de Ceuta i Melilla. Ha apuntat que els estudis per a poder dur a terme la seua substitució estan avançats i es completaran en breu: "llavors es decidirà quina de les possibilitats és la més òptima per a garantir la seguretat a la frontera, la més segura i aconsellable". No obstant això, ha preferit no donar terminis.

En aquest sentit, ha assegurat que la seguretat a la frontera tindrà uns nivells iguals o superiors, "però amb mitjans gens cruents". Es tracta de garantir una frontera "intel·ligent" amb majors cotes de seguretat.