Documents de la Gürtel esguiten la campanya del 2007 de la líder del PP valencià

La sospita de finançament irregular del PP a través de la trama Gürtel torna a fer ombra sobre la carrera política de la líder valenciana dels populars, Isabel Bonig. Ara el focus s'ha posat en dos actes de la campanya de les eleccions municipals del 2007, quan Bonig va aconseguir l'alcaldia de la Vall d'Uixó, que haurien sigut organitzats per Orange Market i no apareixerien en la comptabilitat oficial del PP, fet que investiga la UDEF de la policia nacional.

Els documents que acreditarien aquest finançament en B els publica El Confidencial i estan en annexos de la UDEF fins ara inèdits que acompanyen un document general datat el 30 de setembre del 2014 sobre el finançament de les campanyes locals del PP.

Els actes en qüestió organitzats per l'empresa d'Álvaro Pérez 'El Bigotes' serien una conferència de seguretat i polítiques d'interior que va tenir lloc a la Vall d'Uixó el 9 de març de 2007 -acte de caràcter regional organitzat pel PP- i un míting electoral el 24 de maig. Segons El Confidencial, l'import facturat va ser de 4.700 euros, i va quedar anotat en l'arxiu 'Actes València' de la comptabilitat interna d'Orange Market.

Es destaca que el segon concepte es refereix a l'acte electoral central d'Isabel Bonig a la Vall d'Uixó que es va organitzar en el Teatre Principal de la localitat, on es van realitzar les propostes estrella de campanya. Tres dies més tard, el 27 de maig, Bonig es feia amb l'alcaldia de la Vall d'Uixó amb majoria absoluta del PP.

El Confidencial també explica que fonts del PP valencià properes a Bonig afirmen desconèixer com es va finançar l'acte, i que es renten les mans i deixen la responsabilitat en la direcció regional del moment, la jutjada amb Ricardo Costa i Vicente Rambla al capdavant, i de la qual Francisco Camps de moment s'hauria lliurat. D'altra banda, també es ressalta que Bonig no ha sigut cridada a declarar en el procés, ni com a testimoni.

Segona vinculació a Bonig

Aquesta nova vinculació a la trama Gürtel de la qual s'hauria beneficiat la carrera política d'Isabel Bonig s'uneix a la implicació també de l'empresa Secopsa, que hauria ajudat la líder del PP pujar a l'alcaldia.

Ricardo Costa en la seua confessió sobre el finançament il·legal del PP va explicar que l'empresa Secopsa va pagar el 2007 15.000 euros en B al partit per a la campanya municipal i autonòmica d'aquell any. Aqueixa empresa posteriorment seria beneficiada per Bonig en accedir a l'alcaldia.

Isabel Bonig, una vegada instal·lada ja en el govern municipal de la Vall d'Uixó, va liquidar l'empresa pública SUMA de recollida de brossa urbana i neteja, tot privatitzant el servei i cedint-ho a Secopsa. La contracta anava acompanyada dels camions, personal, locals i maquinària de l'antiga empresa per 20 anys.