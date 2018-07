L’ambaixador d’Israel acusa a València d’“antisemitisme” i l’alcalde Ribó repudia la repressió i l’apartheid

“La política de boicot a Israel té com a objectiu la deslegitimació del meu país. No critica les seues polítiques actuals, ni la protesta contra l’‘ocupació’, sinó la negació total dels drets d’Israel a existir. En altres paraules, persegueix la seua ‘criminalització”. L’ambaixador d’Israel a Espanya es va dirigir en una carta signada l’11 de juliol passat en aquests termes a l’alcalde València, Joan Ribó, en resposta a una moció aprovada pel ple de l’Ajuntament el 31 de maig en repudi per la repressió a la fi de març d’una protesta palestina que es va saldar amb desenes de morts i milers de ferits per l’actuació de l’exèrcit d’Israel. Una resolució que, “previ l’informe favorable dels serveis jurídics municipals per a cadascuna de les accions que se’n desprenguen”, aprovava que l’Ajuntament donara suport a “la campanya Espai Lliure d’Apartheid Israelià”.

“Voldria pensar que els que han aprovat aquest document no són conscients d’això, però aquesta resolució pot ser considerada un acte d’antisemitisme”, prosseguia Daniel Kutner en la seua missiva. I donava com a arguments que València “aplica una doble rasadora atacant pura i exclusivament l’Estat d’Israel” i que “nega al poble jueu el seu dret a autodeterminació, quan al·lega que l’Estat d’Israel és un ens racista (apartheid)”. Segons l’ambaixador, “no es coneix cap resolució de l’Ajuntament que faça demandes semblants a cap estat democràtic o, si més no, als pitjors violadors dels drets humans al món”.

Joan Ribó, de Compromís, que presideix un govern municipal del que formen part el PSPV-PSOE i València en Comú, una plataforma pròxima a Podem, ha respost en una carta datada el 12 de juliol en què assegura: “Volem afirmar-li amb rotunditat que en cap moment la moció aprovada per l’Ajuntament de València peca d’antisemitisme. I aprofitem per a mostrar-li de nou el nostre respecte més gran pel poble jueu i tota la seua història, cultura i religió. De fet, aquest mateix equip de govern municipal s’ha mostrat solidari en les commemoracions de repudi a l’holocaust patit pel poble jueu. Però aquest respecte no pot contraposar-se al nostre profund rebuig a les polítiques contràries als drets humans del poble palestí, i a les múltiples resolucions de les Nacions Unides en aquest mateix sentit, així com als pronunciaments del Tribunal Internacional de Justícia. Intentar amagar com una causa antisemita la crítica a les polítiques del govern israelià no és, per descomptat, el camí de l’entesa”.

Després de reiterar la seua repulsa “per la repressió amb bales de foc real i amb munició especial amb resultat, d’almenys, seixanta morts a les recents manifestacions a la frontera de Gaza del mes de maig passat, precedents a la moció aprovada per l’Ajuntament”, Ribó recrimina a Kutner: “Observe amb estupor que al país del qual vosté és ambaixador s’està discutint la possibilitat de ciutats o comunitats ‘amb membres d’una sola religió’”.

“Per la seua evidència, no cal que compare aquestes propostes”, prossegueix Ribó, amb les polítiques d’apartheid que s’han desenvolupat al llarg de la història recent en altres llocs del planeta. “València, precisament amb aquesta moció a què vosté es refereix, ‘es declara espai lliure de crims de guerra, inclòs el crim d’apartheid’, una cosa que hauria, sens dubte, de ser compartida per qualsevol societat democràtica”.

L’alcalde de València acaba la seua resposta a l’ambaixador d’Israel amb una al·lusió històrica: “Els espanyols, que recordem amb afecte els valors culturals dels sefardites que van ser expulsats injustament del nostre territori, no podem deixar de sentir un profund neguit quan veiem l’expulsió, el maltractament o l’assassinat de ciutadans i ciutadanes per les seues creences o per la seua ètnia. I davant això, l’Ajuntament de València no pot romandre callat. Ningú no hauria de romandre callat”.