La Generalitat, CGT, CCOO i Compromís continuaran “fins al final” en la seua acusació a Jaraba per haver beneficiat el productor José Luis Moreno en Canal 9

Les quatre acusacions personades en l’última bala del que queda de la macroinvestigació pel forat de més de 1.200 milions d’euros en l’extinta Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) estan decidides a portar a judici l’exdirector general José López Jaraba, l’únic imputat que queda. A consultes fetes per eldiario.es, l’Advocacia de la Generalitat, els sindicats CGT i CCOO i Compromís mantindran la seua acusació de presó per a Jaraba per haver pagat presumptament 1,9 milions d’euros de més des de Canal 9 al productor televisiu José Luis Moreno.

L’Advocacia de la Generalitat i Compromís demanen set anys de presó per a Jaraba i CGT huit, mentre que la Fiscalia demana l’arxivament de la causa. Que les quatre acusacions vagen de la mà és important per a donar més força al cas després que el ministeri públic, que va iniciar la investigació a través d’Anticorrupció, haja decidit demanar el sobreseïment del cas.

Per culpa de la pandèmia, i com la resta de les causes, va quedar paralitzada. Però després de l’obertura de les restriccions i la represa dels processos el 4 de juny, la secció quarta de l’Audiència Provincial de València ha citat el pròxim 18 de juny la Fiscalia, les acusacions i José López Jaraba per a una “comunicació prèvia i, si escau, la celebració posterior i immediata de judici oral”.

La macrocausa pel forat d’RTVV va anar caient a poc a poc a mesura que la Fiscalia canviava de criteri –després d’abandonar Vicente Torres la investigació– i demanava l’arxivament de la causa. El cas va estar a punt de tancar-se, però la petició d’una pericial per part de CGT va permetre que el jutge tornara a citar Jaraba i acceptara continuar amb el processament.