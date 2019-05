Joan Ribó al president del Govern, sobre les inversions a València: "No ens callarem"

"No ens callarem", ha dit Joan Ribó en al·lusió al president del Govern, el socialista Pedro Sánchez, i a les inversions pendents a la ciutat. Ribó ha parlat aquest dissabte, en l'acte central de Compromís a València, com algú que està segur que seguirà en el seu càrrec d'alcalde. Va donar la sorpresa fa quatre anys en convertir la de la capital valenciana en una de les alcaldies del canvi i l'està donant de nou quan la coalició valencianista apareix com la primera força política local en les enquestes i en els resultats de les eleccions autonòmiques del passat 28 d'abril.

Amb un to poc acalorat, com en ell és habitual, Ribó ha recordat que la promesa que el Govern assumisca els 470 milones de deute de la Marina de València, construïda per a la Copa de l'Amèrica, encara està per complir i ha reivindicat el soterrament del pas ferroviari per la ciutat per a reclamar al Govern les inversions necessàries.

En un acte celebrat davant de diversos centenars d'assistents al Parc Central, que ocupa un dels espais guanyats a les vies del tren, la qual cosa ha permés Ribó assenyalar amb els dits a què es referia quan es felicitava per l'acord per a soterrar l'entrada de trens a l'estació de l'AVE i a l'Estació del Nord, l'alcalde en funcions i candidat a la reelecció ha començat per criticar l'herència del PP, escandalosament exemplificada en la corrupció, i assegurar: "Som i continuarem sent una ciutat honrada".

Ribó ha defensat una gestió que ha resumit amb aquesta frase: "Ara no es roba, ni es balafia, però tampoc es pugen els impostos". L'espectacular reducció del deute de l'Ajuntament a menys del 50% del nivell en què se'l va trobar, la defensa d'una ciutat per a les persones amb especial èmfasi en l'atenció als barris, la reivindicació dels valors d'igualtat, dels espais verds i de la reducció del protagonisme del cotxe en favor de noves formes de mobilitat han sigut els arguments del seu discurs.

Ribó ha sigut molt clar en defensar la política de mobilitat del seu equip, visualitzada en els carrils bici, i anunciar: "Hem de parlar de les places en el pròxim mandat". Ha puntualitzat que es referia a la conversió en zona de vianants de les principals places del centre històric, les de la Reina, Ajuntament, El Mercat i de Bruges. "Els cotxes són importants, però les persones ho són més", ha sentenciat.

"Compromís som una força d'estabilitat, perquè sabem gestionar la pluralitat", ha assenyalat en l'única al·lusió al seu govern local compartit amb els socialistes i amb Podemos. "Però també som una força de polítiques valentes". Ho ha afirmat abans d'al·ludir a l'extrema dreta. "La de Compromís és una força d'il·lusió, no de por. Però no li tenim por a l'extrema dreta", ha advertit abans de resumir el seu propòsit en un frase: "Tots els drets a totes les persones".

La vicepresidenta del Govern valencià i líder de Compromís Mónica Oltra, perceptiblement afònica, havia defensat poc abans en aqueix mateix acte, amenaçat per una pluja que no ha arribat a descarregar, la gestió de Ribó recordant que en prendre possessió, quan li van donar la vara de comandament, va dir que no volia "ni la vara ni el comandament". Oltra ha elogiat l'estil de Ribó obert als ciutadans i l'ha exemplificat en la política de mobilitat, molt criticada per la dreta. "Els carrils bici són les artèries per les quals circula el futur dels nostres fills", ha assegurat, en referir-se a la necessitat de combatre el canvi climàtic "des de les ciutats".

El cap de llista de Compromís per Europa, Jordi Sebastià, ha defensat el seu paper com a eurodiputat en el mandat que ara conclou, com un factor que ha donat visibilitat a les reivindicacions valencianes en relació amb assumptes com el Corredor Mediterrani o la crisi del sector citrícola. "Amb els nostres amics del grup dels Verds, copiarem a Europa les polítiques de Compromís en la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València", ha promés.