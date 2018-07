Rodríguez dimiteix de president i diputat provincial, sense admetre preguntes: "haurem sigut maldestres, no lladres"

"Ens haurem equivocat, hi haurà hagut irregularitats administratives, haurem ficat la pota... però mai hem ficat la mà", ha dit Jorge Rodríguez recordant Juan Cotino a la seua eixida del TSJ. "Haurem sigut maldestres, però mai lladres", ha afegit.

Havia convocat a la premsa per a anunciar la seua dimissió com a president de la Diputació de València i com a diputat provincial, però no ha acceptat preguntes. El socialista Jorge Rodríguez, suspès de militància pel seu partit després de l'operació en la qual va ser detingut la setmana passada per presumptes delictes de prevaricació i malversació en l'empresa pública Divalterra (antiga Imelsa), ha sigut rebut aquest dilluns amb aplaudiments de càrrecs i dirigents del seu partit en la seu de la Corporació provincial quan ha comparegut davant els periodistes, als quals ha declinat respondre perquè la investigació "està sota secret".

Rebeca Torró, fins ara directora general d'Habitatge de la Generalitat Valenciana, entra com a diputada provincial en substitució del president dimitit. Torró ha sigut la mà dreta de Rodríguez a Ontinyent, la ciutat de la qual és alcalde amb una àmplia majoria absoluta i en la qual sembla disposat a atrinxerar-se, ja que ha optat per no deixar allí el seu càrrec.

Rodríguez assegura que marxa de la Diputació perquè la seua detenció no s'utilitze com a arma llancívola per a "danyar el que tant vol" i perquè, encara convençut de la seua innocència, creu que la seua defensa serà més fàcil fora de la institució.

El ja expresident de la Diputació ha aparegut amb mitja hora de retard, envoltat d'alcaldes i dirigents comarcals del PSPV que han llançat una ovació durant la seua baixada.

El candidat a succeir Rodríguez en la presidència de la Diputació de València és el socialista Toni Gaspar, alcalde de Faura i encarregat de l'àrea d'Hisenda, que l'ha acompanyat en la compareixença al costat d'altres càrrecs de la Corporació. Una elecció que ha de ser recolzada pels socis de govern en la institució, Compromís, la plataforma València en Comú (pròxima a Podem) i Esquerra Unida del País Valencià.