Josep Moreno deixa la direcció de comunicació d'À Punt per a incorporar-se com a cap de gabinet de l'alcalde de Cullera

El director de Comunicació d'À Punt, Josep Moreno, deixa l'empresa pública per a incorporar-se com a cap de gabinet de l'alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor. Així ho ha comunicat aquest dijous al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Moreno deixa el càrrec, al qual es va incorporar al maig de 2008, després d'haver posat en marxa des de zero el departament en el primer any de funcionament de la nova televisió autonòmica i una vegada ha tret a concurs la licitació del contracte de comercialització de la publicitat d'À Punt Mèdia en el mercat local i autonòmic, valorat en mig milió d'euros.

Complida aqueixa etapa en l'equip de la directora general À Punt, Empar Marco, Moreno ha explicat al Consell Rector de la CVMC que es donaven les circumstàncies per a optar per un canvi de rumb en la seua trajectòria davant l'oferta de l'alcalde de Cullera d'incorporar-se al seu equip.

Moreno va exercir professionalment des de l'any 2000 fins al 2008 com a cap del

Departament de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament d'Alaquàs (València), i

posteriorment com a cap de gabinet de l'esmentada institució. També va ser soci fundador de l'empresa Assessorament i Estudis d'Imatge SL (València), una consultoria de comunicació i imatge que va desenvolpuar campanyes tant d'àmbit autonòmic com nacional.

Posteriorment va ser cap de gabinet del secretari general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte (2008-2011), i l'any 2011 va resultar elegit diputat a les Corts Valencianes per la circumscripció de València. Durant aquest període va participar en la Comissió de Control de l'Actuació de la RTVV (Radiotelevisió Valenciana) i les seues societats de la qual va ser designat portaveu per la vinculació professional amb el sector de la comunicació pública. Va col·laborar, a més, en la redacció del text alternatiu a la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d'Estatut de Radiotelevisió Valenciana, i ponent d'aquesta davant les Corts Valencianes.