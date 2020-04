La mort de Juan Cotino deixa en l'aire tres investigacions per corrupció de l'època del PP en les quals estava imputat

Aquest dilluns moria a València als 70 anys d'edat Juan Cotino, el que va ser vicepresident valencià, conseller, president de les Corts i responsable de la Policia amb José María Aznar a causa de les complicacions derivades de la COVID-19. Qui va ser màxim exponent de l'ala cristiana del PP valencià moria setmanes després de ser ingressat a l'hospital de Manises per coronavirus -des del 22 de març es trobava en l'UCI-.

L'ingrés hospitalari es va produir el passat 17 de març, tan sol uns dies després de visitar Madrid, on es va asseure en el banc dels acusats com imputat en el judici de Gürtel per les contractacions irregulars amb motiu de la visita del Papa Benet XVI a València en 2006.

Precisament aquesta és una de les tres investigacions judicials en les quals apareix com encausat l'exdirigente popular, que segons la Fiscalia Anticorrupció actuava com "factótum" en la Generalitat i en la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies, encara que formalment no ocupava cap càrrec: "Controlava des de darrere la presa de decisions administratives i contractuals fins a aconseguir que s'assignara a RTVV la responsabilitat (i incompresiblement la càrrega del finançament) de la contractació" amb la trama Gürtel.

Un altre dels judicis en els quals l'expresident del parlament autonòmic figura com imputat és el cas Erial, que investiga les presumptes mossegades rebudes per l'exministre de Treball Eduardo Zaplana durant la seua època com a president de la Generalitat pel suposat tripijoc dels concursos d'adjudicació de les ITV i el Pla Eòlic. La titular del jutjat d'Instrucció número 8 de València, que porta el cas, havia citat a declarar Cotino -així com al seu nebot, el finançador confés del PP valencià Vicente Cotino, o al mateix Zaplana-.

Hi ha una tercera causa en la qual el que va ser 'superconseller' de Francisco Camps està involucrat. Es tracta de la causa, encara en fase d'instrucció, per les presumptes irregularitats en la contractació de la Fundació V Trobada Mundial de Famílies. Cotino va declarar com investigat en el jutjat d'Instrucció número 5 de València al maig del passat any. S'investiguen els presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat per les suposades irregularitats en les contractacions per part de la fundació que va organitzar la visita del Papa a València en 2006.

El paper de l'exdirector general de la Policia en aquestes trames corruptes queda diluït, en l'aire, després de la seua defunció. Tal com succeïra amb l'exalcaldessa de València Rita Barberá, la mort de la qual al novembre de 2016 li va sobrevindre abans que el Tribunal Suprem decidira sobre la seua imputació en el cas Imelsa pel 'barrufeig' en el grup municipal del PP a València i la seua possible imputació va ser arxivada, no podrà depurar-se la possible responsabilitat de Cotino en aquestes investigacions.

L'exdirector general de la Policia va saltar a la palestra després que les víctimes de l'accident de metro de València de 2006, en el qual van morir 43 persones i van resultar ferides 47, l'acusaren d'haver-los oferit treball a canvi que no denunciaren. Cotino va aparéixer en el programa televisiu 'Salvados' en el qual responia amb silencis les preguntes de Jordi Évole.