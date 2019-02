Juan Cotino va fer retirar la seua declaració de béns tres mesos abans de fer-ne pública una altra en què va ocultar 11,3 milions

Les persones que són nomenades alts càrrecs de governs tenen l’obligació de presentar una declaració de béns quan accedeixen al càrrec. A més, han de modificar-la quan hi ha canvis substancials en el patrimoni. La intenció, un exercici de transparència que pretén combatre l’enriquiment il·lícit dels polítics durant l’acompliment del seu càrrec o en el futur.

El que va ser vicepresident del Govern valencià i conseller de Benestar Social, Juan Cotino, va retirar la seua declaració de béns quan encara era càrrec públic el 26 de gener de 2010 i ja no la va tornar a presentar mai en el registre d’alts càrrecs, segons les perquisicions dutes a terme per la diputada de Compromís, Mònica Àlvaro. Mesos després, a l’abril del 2010, sent conseller de Medi Ambient, tots els alts càrrecs del Govern valencià van fer públiques les seues declaracions de béns.

En aqueixa declaració, Cotino va dir que tenia 1.907.309 euros –7.735,84 en béns immobles i 1.899.573,16 en altres béns–, i que no tenia deutes. Aquesta xifra crida molt l’atenció, atés que no hi està reflectit el muntant d’una gran operació de venda d’accions que li va generar beneficis abundants tres anys abans. El cobrament d’11,3 milions d’euros pel traspàs de les seues accions en Sedesa al començament de l’any 2007, segons ha revelat la Guàrdia Civil en un informe present en el sumari del cas Erial.

El volum d’operació havia d’haver-se comunicat a la Generalitat i inscrit en el seu registre de béns, però no la va reflectir mai. Per què?

Mònica Álvaro, diputada de Compromís.

Amb motiu de la comissió d’investigació parlamentària de les adjudicacions de les residències a Saba Gerocentros, propietat de Sedesa (família Cotino), Àlvaro es va interessar per les declaracions de béns de Juan Cotino. Segons explica la diputada de Compromís, la declaració de l’exconseller ara investigat va ser retirada per un funcionari que no es va identificar al gener del 2010. Abans, el 2006, havia presentat una declaració que va ser modificada el 2009 amb informació de la seua venda d’accions a Sedesa el 2007.

Mesos després d’aquesta modificació del 2009 i amb el cas Gürtel dessagnant el PP valencià, Cotino va presentar un escrit per retirar la seua declaració “per motius” de seguretat. Un funcionari que no s’identifica en un escrit de pròpia mà s’apodera de la declaració. Aquest canvi impedeix conéixer ara als diputats si el patrimoni de Juan Cotino es va disparar, cosa que s’ha fet pública de rebot, gràcies a l’informe de la Guàrdia Civil del cas Erial sobre Sedesa.

Per a Mònica Àlvaro, “Cotino va fer diners a costa dels més febles i va mentir quan va dir que la seua empresa Alquería Dolores –a través de la qual va invertir dos milions en 13 TV– tenia un valor sentimental i agrícola”. A més, apunta, “va robar una documentació que havia de depositar en l’Administració”.