L’Audiència de València allibera Julio Iglesias del seu nové fill

La paternitat del cantant Julio Iglesias sobre el seu nové fill ha durat menys d’un any. El 2019, una sentència va declarar el valencià Javier Sánchez Santos fill del cantant multimilionari. L’home, de 44 anys, fa quasi tres dècades que batalla en els jutjats per ser reconegut com a fill biològic de l’artista. El Jutjat de Primera Instància número 13 de València va estimar la petició, però l’Audiència Provincial, arran d’un recurs del cantant, ha revocat la sentència, perquè considera que es tracta de “cosa jutjada”.

Javier Sánchez Santos és fill de la ballarina portuguesa Maria Edite Santos. La dona sempre ha afirmat que el seu descendent va nàixer després d’una trobada amb el cantant en una sala de festes de la Costa Brava a l’estiu del 1975, quan era casat amb Isabel Preysler.

Mare i fill han recorregut uns quants jutjats durant quasi tres dècades. El 1990, Maria Edite Santos va presentar en nom del seu fill menor d’edat una demanda de reclamació de paternitat que va acabar sense resolució de fons. L’any següent, la mare va presentar una segona demanda.

La sentència va estimar aquesta demanda per la “negativa a fer la prova biològica” per part del cantant. No obstant això, l’Audiència Provincial de València, en una sentència del 30 de setembre de 1994, va revocar la sentència argumentant que Julio Iglesias no es va negar a sotmetre’s a la prova biològica, ja que “no va hi hagué advertiment de les possibles conseqüències de la seua negativa”.

Javier Sánchez Santos, ja major d’edat, va formular un recurs de cassació per trencament de forma davant el Tribunal Suprem que va ser desestimat el 19 de juny de 1999. El recurs d’empara consegüent davant el Tribunal Constitucional va ser inadmés el 2003.

L’any següent, l’home va posar una “demanda idèntica a l’anterior” davant un jutjat de Marbella a la qual afegia la sol·licitud de drets successoris, cognoms, indemnització per perjudicis de 200.000 euros i aliments per un import de 7.470 euros mensuals. A la seua mare biològica també li va reclamar 30 euros per aliments. Aquest segon procés va acabar amb una interlocutòria del 28 de maig de 2005 que estimava que es tracta de “cosa jutjada”.

El cantant Julio Iglesias. EFE

L’Audiència Provincial de Màlaga va confirmar la resolució l’any següent amb l’argument que “l’objecte essencial del procés és que es declare que l’actor és fill extramatrimonial” de Julio Iglesias, “amb les conseqüències que se’n deriven, i és un artifici per a eludir la cosa jutjada l’acumulació de la reclamació d’aliments”.

Després d’aquella segona garrotada, Javier Sánchez Santos va presentar en un jutjat de València una prova d’ADN obtinguda per dos detectius privats a Miami i que confirmaria la paternitat del cantant. El jutge, no obstant això, va rebutjar la prova, però va sentenciar que el valencià era fill del cantant establit a Miami, malgrat que la Fiscalia demanava el sobreseïment per tal com entenia que es tractava de “cosa jutjada”. El magistrat no va imposar les costes “pels dubtes de dret existents sobre la concurrència de la cosa jutjada”.

Aquella sentència del 9 de juliol de 2019, una bomba per a la premsa del cor, endossava a Julio Iglesias el seu nové fill (un de més que els seus huit fills reconeguts). El lletrat del cantant va interposar un recurs d’apel·lació després del poal d’aigua freda.

L’Audiència Provincial de València, en el pronunciament que ha donat carpetada a aquella sentència i que s’ha conegut dijous, destaca que “ja resulta simptomàtic, per a començar”, que la part dispositiva del jutge, malgrat estimar la demanda, (...) no imposara les costes a la part demandada vençuda, en atenció als dubtes de dret que suposava la concurrència o no al cas d’actuacions de l’excepció de la cosa jutjada”. Davant aquesta última sentència, només és possible un recurs de cassació.

Julio Iglesias torna a tindre huit fills.