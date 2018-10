La misteriosa telefonada del cap de Jurídic de Divalterra a Jorge Rodríguez durant l’operació policial del cas Alqueria

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) de la Policia Nacional ha començat l’anàlisi de la informació que hi ha en els dispositius electrònics que es va confiscar en l’operació Alqueria, en què va ser detingut i posat en llibertat sense càrrecs l’expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez i cinc persones més. Els investigadors han tardat quasi tres mesos a desprecintar el material requisat, però ja fa unes quantes setmanes –des de l’11 de setembre– que analitzen missatgeria instantània (Whatsapp) i registres de telefonades dels ara imputats.

D’aquest material i d’aquestes perquisicions ha d’eixir l’informe de l’UDEF que, presumiblement, servisca per a alçar el secret de sumari una vegada el lligen el jutge i el fiscal. Segons ha pogut saber eldiario.es de fonts coneixedores de l’operació, els investigadors estan sorpresos per una telefonada feta pel cap de Jurídic de Divalterra a Jorge Rodríguez a penes es va iniciar el registre policial el matí del 27 de juny passat.

Els investigadors acaren totes les trucades dels dispositius mòbils dels sis detinguts i se sorprenen de la telefonada de Vera el matí del 27 de juny, poc després de les 8 hores i mentre els agents registraven el seu domicili. Més encara quan en tot el registre telefònic no apareix, apunten fonts de la investigació, ni una sola telefonada de Vera al president de la Diputació de València en el seu historial dels sis mesos anteriors.

I és que Vera ha sigut una persona clau en els últims tres anys en la gestió de Divalterra. Ha sigut l’assessor jurídic dels tres gerents –José Ramón Tíller, Víctor Sahuquillo i Xavi Simó, tots dimitits– i qui ha portat la relació més propera amb els instructors del cas Taula, que investiga el saqueig de l’empresa Imelsa, posteriorment batejada com a Divalterra. De fet, va ser Vera qui va impulsar la realització de l’auditoria forense de l’antiga Imelsa –amb irregularitats importants en la contractació– que posteriorment es va entregar al fiscal i al jutge del cas Taula.

La telefonada a les 8 hores del dia 27 de juny ha obert sospites sobre la informació que es poguera manejar en Divalterra de l’operació juridicopolicial Alqueria, que va fer caure el president de la Diputació de València i que encara continua en secret de sumari.

El denunciant de les contractacions irregulars té una més que estreta relació amb José Luis Vera i la va tindre en el seu moment amb Marcos Benavent, el “ionqui dels diners”. Una relació que no s’entén en el PSPV, partit que ha nomenat Vera en Divalterra, perquè consideren el denunciant “un talp dels corruptes”. I és que el denuciant va entrar en Imelsa sense concurs i de la mà de Benavent, amb grans pujades de sou incloses i sense justificar.

També sorprén en el PSPV que en tot el procés la contractació dels set alts càrrecs no tinguera cap informe negatiu per part dels serveis jurídics de Divalterra, quan fins a tres informes externs –no una dotzena com es va dir– van alertar de les irregularitats que han costat el càrrec al ja expresident de la Diputació.

L’UDEF ja treballa en el seu informe sobre els registres del dia 27 de juny en domicilis particulars, la Diputació de València i l’Ajuntament d’Ontinyent.