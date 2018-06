L’AVE Madrid-Castelló inaugurat fa sis mesos completarà el recorregut en bus aquest estiu

El caos que va suposar la instal·lació del tercer carril en una de les vies del trajecte entre València i Castelló es reeditarà aquest estiu amb la implantació en l’altra via.

El també anomenat tercer fil és una solució pensada per a adaptar trams curts de via de diferents amplades on és inviable construir vies noves.

No obstant això, és la primera vegada que s’utilitza per a una distància tan llarga com la que separa ambdues capitals valencianes, amb un enllaç tan complex, ja que els trens AVE comparteixen d’aquesta manera les vies dels Rodalies, Regionals, Euromed i mercaderies.

De fet, aquest excés de circulacions va obligar el Ministeri de Foment a anunciar la implantació del tercer carril en l’altra via per a descongestionar sobretot el trànsit dels trens AVE i a projectar la solució idònia que haguera evitat tots els problemes des del principi, és a dir, una nova doble plataforma d’amplada internacional, necessària d’altra banda per al Corredor Mediterrani.

Ara, sis mesos després de la inauguració de l’AVE Madrid-Castelló, arrancaran les obres del tercer carril en la segona de les vies, cosa que implicarà talls en el servei que afectaran pràcticament totes les línies.

Segons ha informat l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), el pròxim 2 de juliol tindrà lloc una nova fase de les obres d’implantació de l’amplada internacional en el tram València-Sagunt del Corredor Mediterrani.

Aquesta fase dels treballs consistirà en l’adaptació a l’amplada mixta de la via 2 (banda de la mar) en l’àmbit del túnel del Cabanyal i preveu 3 actuacions.

En la primera, entre el 2 de juliol i el 17 d’agost, es procedirà a col·locar en aquesta via 5.700 travesses específiques per a via en placa a l’interior del túnel, a més de renovar el carril.

A més, s’executaran faenes de col·locació d’un aparell de via mixt en la Bifurcació Port, a l’eixida de la boca sud del túnel, a més d’un canviador de fil.

La segona actuació, que es desenvoluparà entre el 18 i el 27 d’agost, comprendrà faenes en la via 1, consistents en la col·locació de dos aparells de via d’amplada mixta, el trasllat de l’actual canviador de fil i el muntatge de 400 metres de via mixta. Aquestes operacions es desenvoluparan en l’eixida de la boca nord del túnel.

L’última actuació es durà a terme fins al 31 d’agost en la via 2 amb la realització de les operacions tècniques per a garantir els paràmetres òptims dels nous elements de via.

Durant l’execució d’aquestes obres, i amb la finalitat de garantir la seguretat tant de les faenes com de l’explotació ferroviària, s’implantarà una Limitació Temporal de Velocitat (LTV) de 80 km/h en la via 1 en una longitud màxima de 5.900 m.

Fins hui, l’avanç de les faenes d’adaptació a l’amplada internacional entre València i Sagunt, iniciades al començament del mes de maig passat i que no han tingut afectacions al trànsit, han permés col·locar més de 30.000 travesses d’amplada mixta de les 36.000 previstes, aproximadament, d’instal·lar de manera prèvia a la implantació del tercer carril.

Amb motiu de les obres del tercer carril, la companyia adapta l’oferta i modifica els horaris dels trens de Rodalies, Mitjana Distància, AVE i Llarga Distància que circulen entre València i Castelló, des del 2 de juliol fins al 31 d’agost.

En la primera fase de les faenes sobre la infraestructura, entre el 2 de juliol i el 17 d’agost, els viatgers de l’AVE Madrid-Castelló amb eixida de Puerta de Atocha a les 9.40 hores seran encaminats des de l’estació València Joaquim Sorolla en un servei d’autobús fins a Castelló, amb la finalitat de garantir la mobilitat.

De la mateixa manera, els usuaris a bord de l’AVE Castelló-Madrid amb eixida al migdia faran el trajecte amb autobús fins a València, des d’on continuaran el viatge en AVE fins a la destinació final. Els altres dos serveis AVE entre Madrid i Castelló, un per sentit, circularan amb normalitat durant tot el trajecte.

Renfe també modifica els horaris d’alguns trens de Llarga Distància del Corredor. L’oferta dels Euromed i Talgo entre València i Barcelona es manté amb alguna modificació puntual en horaris d’eixida i una variació mínima en el temps del viatge.

Línia C6 de Rodalies

Pel que fa als Rodalies de la línia C6, es mantenen les freqüències habituals: la meitat circularan de manera directa entre Castelló i València i la resta, entre les estacions de Castelló i Puçol (València), des d’on els viatgers seran encaminats fins a València mitjançant un servei d’autobusos.

Entre el 23 de juliol i el 17 d’agost es durà a terme el servei de Rodalies amb l’horari d’estiu, que suposa una oferta de 49 trens en la línia C6 i una reducció del 30% dels transbords. Finalment, els trens de la línia C5, València-Sagunt-Caudiel mantenen un servei similar a l’actual.

D’altra banda, l’oferta dels serveis de Mitjana Distància en les relacions València-Barcelona, València-Tortosa i València-Terol-Saragossa es manté íntegrament. Els trens de Mitjana Distància de la connexió València, Tortosa i Barcelona circularan en doble composició, i alguns pararan en algunes estacions del tram afectat per afavorir el trànsit.

Bitllets de Rodalies

Durant aquest període de temps, els títols de transport i bitllets de Rodalies seran vàlids per a poder viatjar als trens de Mitjana Distància. Renfe permetrà l’accés als viatgers amb títol de transport de Rodalies en tots els serveis de Mitjana Distància que circulen entre València, Sagunt, Castelló i Caudiel.

Ja la segona fase de les obres, del 18 al 31 d’agost, els AVE entre Madrid i Castelló no circularan en el tram entre València i Castelló, però continuaran circulant entre Madrid i València, amb la possibilitat d’utilitzar o bé un servei d’autobús entre València i Castelló o els serveis de Rodalies i Mitjana Distància entre ambdues capitals.

Suspensió de huit Euromed i un Talgo

Quant als serveis de Llarga Distància del Corredor, durant aquest període se suspén la circulació de huit serveis Euromed, quatre per sentit, entre València i Barcelona, i viceversa, i un servei de Talgo entre València i Barcelona.

Amb la finalitat de mantindre l’oferta de places habituals, la resta dels serveis Euromed que transiten entre ambdues ciutats circularan en doble composició, amb el doble de les places habituals, fins a l’acabament de les faenes.

I pel que fa als serveis de Rodalies de la línia C6 València-Castelló, es manté l’oferta habitual d’estiu amb un total de 49 serveis, dels quals la meitat es transbordaran entre Puçol i València per autobús.

Venda de bitllets

Des de Renfe subratllen que els horaris s’han adaptat a aquesta situació per “donar el millor servei possible, tant als viatgers de Rodalies com de Mitjana i Llarga Distància” i expliquen que els ajustos han sigut el motiu pel qual fins hui no ha sigut possible posar a la venda els trens afectats per les obres. Ara, una vegada definit el servei, es posaran a la venda immediatament.

La companyia activarà un pla específic d’atenció i informació en els trens i en les estacions. Des del 2 de juliol també es reforçarà el personal d’intervenció en els Rodalies i serveis auxiliars en les estacions de València Nord, el Cabanyal i Puçol per coordinar i informar els viatgers durant els transbords.

També informarà mitjançant l’aplicació mòbil Informa2, amb avisos d’incidències a través d’un missatge directe als usuaris donats d’alta, en el seu perfil de Twitter i en els telèfons d’atenció al client.

Renfe i Adif lamenten les molèsties que puguen ocasionar als viatgers aquest tipus de modificacions horàries i alteracions, i recorden que els trens afectats pels transbords poden experimentar demores. Per als recorreguts amb autobús, no s’admetran bicicletes ni animals domèstics.