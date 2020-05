L’Ajuntament de València s’exposa a indemnitzacions si els tribunals tornen a declarar nul·la la ZAL del port

L’associació Per l’Horta ha denunciat que la decisió de l’Ajuntament de València de tirar avant amb l’execució de la zona d’activitats logístiques (ZAL) del port en l’horta de la Punta és temerària i atempta contra l’interés públic i la seguretat jurídica del procés, perquè el Pla Especial de la ZAL s’ha anul·lat en diferents instàncies judicials, entre les quals el Tribunal Suprem i està pendent de resolució d’una altra demanda.

Com va informar eldiario.es, dijous passat, 30 d’abril, l’Ajuntament de València va donar el vistiplau al “Projecte de mesures correctores per a la recepció municipal de la zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de València”.

L’aprovació suposa el tret d’eixida definitiu per a la licitació, l’adjudicació i l’execució de les obres de reparació de la ZAL, que possibilitarà la recepció municipal de l’actuació.

El pla urbanístic està immers en un altre procés judicial després del recurs contenciós administratiu posat per l’entitat esmentada.

La demanda va ser interposada fa quasi un any i s’hi qüestiona la legalitat de l’aprovació autonòmica del pla urbanístic de la ZAL del port de València, una operació que va suposar la reclassificació de més de 700.000 metres quadrats de sòl de protecció agrícola especial i que ja va ser dues vegades anul·lada per sengles decisions judicials.

La primera per sentència del Tribunal Suprem de 17 de juny de 2009 i la segona pel mateix TSJ en la sentència de 13 de març de 2013, confirmada de nou pel Tribunal Suprem per sentència de 25 de maig de 2015.

El col·lectiu ciutadà vincula aquestes actuacions en la ZAL amb “l’encabotament de l’Autoritat Portuària i especialment del seu president, Aurelio Martínez, per a imposar el seu criteri particular favorable a una macroampliació extravagant del port de València, contra el criteri de nombrosos experts, organitzacions socials i col·lectius ciutadans organitzats al voltant de la Comissió Ciutat-Port, obrint una via que avança perillosament en una política de fets consumats”.

Segons el jurista i també membre de Per l’Horta, Antonio Montiel, “si el Tribunal Superior de Justícia confirma la il·legalitat del pla especial de la ZAL, tal com ja ha declarat en dues ocasions el Tribunal Suprem, no solament serà impossible per al port complir els compromisos contrets amb les empreses adjudicatàries de parcel·les, sinó que l’Ajuntament de València hauria atorgat una llicència impossible d’executar pel fet d’estar el sòl de la ZAL dins de la natural i única classificació que sempre va tindre, la de No Urbanitzable d’Especial Protecció Agrícola”.

Per l’Horta confia en una resolució judicial favorable a l’anul·lació del pla especial de la ZAL, fet que podria comportar l’abonament d’indemnitzacions per part de l’Autoritat Portuària i ara també de l’Ajuntament com a autor de la llicència de reurbanització en incórrer en una possible responsabilitat patrimonial pels costos de les obres autoritzades.

L’entitat insisteix a reivindicar que els terrenys vacants que integren la que qualifica de “ZAL fantasma” servisquen com a element de connexió verda entre el parc natural del riu Túria i el Parc Natural de l’Albufera, reforçant la funció ambiental i patrimonial d’aquests enclavaments, així com a defensar un gran acord entre les autoritats competents i la societat civil per a la recuperació per a ús públic dels terrenys expropiats en la Punta fa ja més de vint anys i que no s’han usat mai per a la finalitat industrial que va justificar l’expulsió dels seus veïns i conreadors.